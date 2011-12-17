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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

استقبال از «رمان‌های نوجوان امروز» ایران در نمایشگاه کتاب قطر

استقبال از «رمان‌های نوجوان امروز» ایران در نمایشگاه کتاب قطر

مجموعه «رمان‌های نوجوان امروز» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه قطر با استقبال روبه‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان بازدیدکنندگان غرفه کانون در نمایشگاه قطر، دو وزیر فرهنگ قطر و وزیر فرهنگ و ارشاد ایران نیز حضور داشتند. 

در این میان سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد ایران به همراه سفیر ایران در قطر و رایزن فرهنگی سفارت در روز دوم نمایشگاه نیز در جمع کودکان در کارگاه قصه گویی و نقاشی  حضور یافت.

در جریان این بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به کودکان در خارج کشور را امری مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که کانون همواره در این حرکت مانند همیشه پیشرو باشد.

حضور کودکان و نوجوانان در کارگاه‌های قصه‌گویی و نقاشی کانون نیز یکی دیگر از بخش‌های نمایشگاه است.

کانون در این نمایشگاه 84 عنوان از کتاب‌های خود را عرضه کرده است.

ایران امسال با 21 ناشر میهمان ویژه نمایشگاه دوحه قطر است؛ نمایشگاهی که در آن 430 ناشر از 41 کشور جهان حضور دارند.

کد مطلب 1485808

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