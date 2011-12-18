طریقت: ملاک انتخاب آثار درجه کیفی باشد نه افراد

نادر طریقت ضمن مثبت ارزیابی کردن نمایش فیلم‌های مستند در سی‌امین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من به عنوان یک فیلمساز که سالهای بسیاری از دوران زندگی خود را در حرفه مستندسازی گذرانده‌ام این حضور را به فال نیک می‌گیرم و چه خوب است فیلم‌هایی که نمایش داده می‌شود قابلیت نشان دادن و معرفی مستند محض به بیننده را داشته باشند.

وی افزود: البته امیدوارم در جریان نمایش فیلم‌های مستند افرادی که به‌عنوان اعضای هیئت انتخاب، آثار را ارزیابی می‌کنند بدون هیچ نگاه مغرضانه‌ای فیلم‌ها را انتخاب کنند چراکه متاسفانه در برخی از موارد دیده شده‌است که معیار انتخاب فیلم‌های مستند افراد هستند و معمولا درجه کیفی یک اثر هنری در نظر گرفته نمی‌شود. طریقت تأکید کرد: از همین رو پیشنهاد می کنم بهترین انتخاب ها را در عرصه نمایش فیلم های مستند به کارگیرند.

وی در ادامه با اشاره به تصمیم سیاستگذاران جشنواره فیلم فجر مبنی‌بر نمایش مستندهای بالای 70 دقیقه گفت: طولانی بودن مدت زمان نمایش فیلم‌های مستند در جشنواره فیلم فجر از جذابیت فیلم‌ها می کاهد.

طریقت معتقد است: هرگاه که انسان توانست محدودیتی برای زمان و زندگی قائل شود به همان اندازه هم می‌تواند برای فیلم‌های مستند محدودیت و یا زمان‌بندی مشخص در نظر گیرد. از همین رو بهتر است این زمان‌بندی را برای نمایش فیلم‌ها بردارند چراکه در بسیاری از موارد برخی از مستندهای کوتاه تاثیرگذارتر هستند. وی تصریح کرد: اصرار برای زمان بلند نمایش فیلم‌هایی از این دست تصمیم درستی نیست.

کارگردان فیلم مستند "درخشش" در ادامه با اشاره به رعایت نگاه تخصصی در انتخاب و داوری فیلم‌های مستند در سی‌امین جشنواره فیلم فجر گفت: لزوم جاری کردن نگاه تخصصی در انتخاب افراد و آدم‌ها برای قضاوت فیلم‌های مستند یکی از مسائل غیرقابل انکار است از همین‌رو من از دبیر و مسئولان در سیاست‌گذاری جشنواره می‌خواهم افرادی را برای انتخاب و داوری فیلم‌های موجود در جشنواره فیلم فجر انتخاب کنند که از جنس سینمای مستند باشند.

این مستندساز در ادامه با اشاره به فعالیت‌های جاری خود در عرصه سینمای مستند گفت: قرار بود یک فیلم مستند 90 دقیقه‌ای با عنوان "راز گل عشق" به تهیه‌کنندگی منوچهر زبردست و نگارش هستی طریقت برای یکی از شبکه‌های استانی بسازیم اما به دلیل عدم پرداخت بودجه مجبور شدیم پیش تولید را متوقف کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از پروژه‌هایی که در دست کار دارم ساخت فیلم سینما داستانی و مستند "فراموش شدگان" در ژانر سینمای دفاع مقدس است و حدود یک سال پیش پروانه ساخت این کار را گرفتم ولی متاسفانه هنوز دنبال حداقل سرمایه‌ای هستم که از فارابی بگیرم و یا حمایت معنوی از وزارت ارشاد دریافت کنم و نکته جالب اینکه این فیلم تهیه‌کننده خصوصی هم دارد اما بدون حمایت دولت نمی‌توان کار از کار پیش برد.

طریقت در پایان تاکید کرد: با وجود حرف‌های بسیاری که مسئولان در انجام امور سینما در خصوص کم و کیف حمایت از تولید فیلم در ژانر دفاع مقدس بیان می‌کنند ولی باید بگویم که به معنای واقعی از این آثار حمایت انجام نمی‌شود.