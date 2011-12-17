کشف بیش از پنج هزار بسته کالای قاچاق/ رامین خیزی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در راستای اجرای طرح امنیت محله محور موفق به دستگیری یکی از قاچاقچیان کالا معروف به رامین خیزی و کشف 40 کارتن اجناس قاچاق شدند.

در راستای شناسایی و دستگیری دلالان و قاچاقچیان کالا و در اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران این یگان موفق به شناسایی یکی از قاچاقچیان مواد محترقه و سیگار قاچاق شده و برای دستگیری وی اقدامات خود را آغاز کردند.

در این گزارش آمده است، فرد مذکور که رامین نام داشت و به رامین خیزی معروف بود از مدتی پیش در انبار خود واقع در چهاردانگه اقدام به انبار کردن کالای قاچاق کرده و ماموران پلیس در تحقیقات خود موفق شدند این محل را شناسایی و در عملیاتی غافگیرانه وی را در محل مذکور توقیف و بازداشت کنند.

سرهنگ محرابی، رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تشریح ماجرای دستگیری این فرد و دو همدستش گفت:این متهم و همدستانش با انبار کالاهای قاچاق در محل مذکور اقدام به فروش غیرقانونی مواد محترقه، سیگار و کالاهای قاچاق دیگر می کردند که ماموران پلیس آنها را بازداشت کردند.

گفتنی است، این متهمان که رامین، محمد و یعقوب نام دارند در حال حاضر برای انجام تحقیقات بیشتر در ستاد پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ بازداشت هستند و از انبار مذکور تعداد 40 کارتن شامل پنج هزار و 760 بسته انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.

متهم دستگیر شده دارای سوابق قاچاق کالا است که در همین زمینه تحقیقات در حال انجام است.