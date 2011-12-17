111 هزار بیرجندی روزانه از ناوگان حمل و نقل درون شهری استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وحدتی فرد ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل و راهداری، با اشاره به اینکه روزانه 111 هزار بیرجند از ناوگان حمل و نقل دورن شهری استفاده می کنند، اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 46 هزار مسافر درناوگان تاکسیرانی و 75 هزار مسافر از طریق ناوگان اتوبوسرانی جابجا می شوند.

وی اضافه کرد: متوسط جابجائی روزانه هر دستگاه تاکسی150 نفر و اتوبوس 700 مسافر است.

وحدتی فرد در خصوص آمار ناوگان حمل و نقل درون شهری، تصریح کرد: تعداد ناوگان تاکسیرانی 560 دستگاه و اتوبوسرانی 160 دستگاه است.

به گفته وی متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی پنج سال و متوسط عمرناوگان اتوبوسرانی بیرجند 2.5 سال است.

وی همچنین تعداد رانندگان حمل ونقل عمومی استان را 821 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 621 نفر راننده تاکسی و 200 نفر راننده اتوبوس هستند.

وحدتی فرد برگزاری کلاس های آموزشی را از اقدامات مهم این مجموعه در حمل و نقل برشمرد و افزود: در این راستا رانندگان استان هفت هزار نفر ساعت آموزش دیده اند.

به گفته وی آموزش رانندگان استان در سرفصل های مقابله با اطفاء حریق، روان شناسی با موضوع کنترل خشم، قوانین جدید راهنمائی ورانندگی، گردشگری، آشنائی باجرائم جدید تخلفات رانندگی و تکریم ارباب رجوع بوده است.

وی به اهداف سازمانهای حمل و نقل درون شهری تاکسیرانی و اتوبوسرانی اشاره کرد و ادامه داد: افزایش نقش سیاست گذاری ونظارت توسعه ناوگان، ارتقاء مستمرسامانه های الکترونیکی، ارائه خدمات متمایز و برتر برای افزایش رضایت مسافران، حضور موثر بخش غیردولتی در کلیه امور حمل و نقل و توزیع مناسب ناوگان بمنظوردسترسی آسان و رعایت عدالت در برخورداری از امکانات از جمله این اهداف است.

نوسازی 230 دستگاه تاکسی در بیرجند

وحدتی فرد همچنین به فعالیت های سازمان تاکسیرانی شهرداری بیرجند اشاره کرد و گفت: در این زمینه تعداد230 دستگاه تاکسی نوسازی شده است.

وی ساماندهی و نوسازی خودروهای مسافربر شخصی به تعداد60دستگاه، راه اندازی شبکه تاکسی بیسیم به تعداد60دستگاه، احداث ساختمان مرکزپیام بیسیم و افزایش ناوگان تاکسیرانی به تعداد230دستگاه را از دیگر اقدامات برشمرد.

شهردار بیرجند در پایان از دوگانه سوز کردن 120 تاکسی ها خبر داد و یادآور شد: همچنین احداث سه دستگاه ایستگاه مکانیزه، بازسازی ومرمت تعداد30 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس و خرید و نصب 100دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس از دیگر اقدامات این مجموعه است.