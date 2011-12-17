تولید بیش از 11 هزار دستگاه انواع تراکتور در گروه تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح ابراهیمی اظهار داشت: از تعداد اشاره شده 10 هزار و 721 دستگاه در تراکتورسازی تبریز و بقیه در تراکتورسازیهای کردستان و ارومیه تولید شده است.

وی افزود: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد رشد نشان می دهد.

ابراهیمی با اشاره به تولیدات سایر شرکتهای مجموعه تراکتورسازان گفت: در مدت یاد شده موتورسازان با تولید نزدیک به 13 هزار دستگاه انواع موتور، ریخته گری با تولید بیش از 27 هزار تن انواع قطعات ریخته عملکرد قابل توجهی را در حوزه های فعالیتی خود داشته اند.

وی در مورد تراکتورهای تولیدی مجموعه تحت مدیریتش گفت: تولیدات تراکتور این مجموعه شامل تراکتورهای MF285،MF399،ITM 299 ، ITM800در دو نوع تک و دو دیفرانسیل، ITM240 ، ITM1050 و تراکتورهای باغی در سه نوع هستند.

ابوالفتح ابراهیمی موتورهای تولیدی در موتورسازان را نیز شامل تولید 71 نوع موتور در بخشهای کشاورزی، صنعتی، خودرو و انواع موتور تراکتور، موتور خودروهای سواری و کشنده ها، موتور ژنراتور برای تولید برق، ژنراتور پمپهای آب و ... عنوان کرد.

عضو هیئت رئیسهً اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی اضافه کرد: تولید بیش از 51 هزار تن انواع قطعات ریخته از جمله قطعات پیچیده داکتیل، توپی چرخهای خودروهای سنگین که رابطه مستقیم با ایمنی خودرو دارند، قطعه بلوک سیلندر برای انواع خودروهای تولید داخل مانند نیسان، روآ، تولید بیش از 200 هزار بلوک سیلندر خودروی 206، 300 هزار قطعه بلوک سیلندر پراید و تامین نیاز ایران خودرو در ریخته گری تراکتورسازی به عنوان کارنامه عملکردی این مجموعه ثبت شده است.

گفتنی است، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده ادوات کشاورزی با 12 شرکت اقماری که هفت شرکت در تبریز و در خود تراکتورسازی مستقر بود و دو شرکت در سنندج و ارومیه و سه خط تولید نیز در کشورهای ونزوئلا، اوگاندا و تاجیکستان فعال است.

همچنین در این مجموعه بیش از پنج هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند و با توجه به همکاری بیش از 200 قطعه سازی و واحد تولیدی برای تامین قطعات و محصولات مورد نیاز این گروه پیش بینی شاغلان غیر مستقیم مرتبط با این گروه نیز 200 هزار نفر است.