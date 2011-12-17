به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد دلاوری با بیان اینکه با تخصیص اعتبارات احیای بافت‌های فرسوده شهری، ابلاغی سفر مقام معظم رهبری، بقاع متبرکه امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) ساماندهی و توسعه می‌یابند، گفت: 150 میلیارد ریال از این اعتبارات در سال جاری و مابقی نیز در سال 91 اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به نسبت مساوی توسط استانداری قم ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قم تامین خواهد شد.



وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به وجود امامزاده موسی مبرقع(ع) و جایگاه رفیع این امامزاده و مقبره چهل اختران که وجود چهل امامزاده عظیم الشأن در آنجا بوده و همچنین امامزاده زید(ع) ساماندهی این منطقه و ایجاد صحن ها و رواق ها برای این اماکن مقدسه ضروری بوده که دولت نیز به آن اهتمام ویژه ای دارد.

معاون استاندار قم افزود: محوطه پیرامونی این امامزادگان دارای بافت فرسوده بسیاری است که با ساماندهی آن، مشکلات منطقه نیز تا حدودی مرتفع خواهد شد.



وی بیان داشت: در جلساتی که با معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد چهار طرح برای ساماندهی و احداث صحن‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت یک طرح به تصویب رسید که با احداث آن صحن جدید امامزاده موسی مبرقع(ع) را به امامزاده سید سربخش(ع) متصل و یک فضای زیارتی و فرهنگی بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد.



دلاوری همچنین تصریح کرد: با توجه به عبور مترو از خیابان طالقانی در این منطقه نیز ایستگاه مترو دایر خواهد شد تا زائران بتوانند به راحتی به زیارت این بقاع متبرکه مشرف شوند.