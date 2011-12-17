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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

دلاوری خبر داد:

حرم امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) قم ساماندهی می‌شود

حرم امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) قم ساماندهی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری قم از ساماندهی محوطه امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد دلاوری با بیان اینکه با تخصیص اعتبارات احیای بافت‌های فرسوده شهری، ابلاغی سفر مقام معظم رهبری، بقاع متبرکه امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) ساماندهی و توسعه می‌یابند، گفت: 150 میلیارد ریال از این اعتبارات در سال جاری و مابقی نیز در سال 91  اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به نسبت مساوی توسط استانداری قم ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قم تامین خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به وجود امامزاده موسی مبرقع(ع) و جایگاه رفیع این امامزاده و مقبره چهل اختران که وجود چهل امامزاده عظیم الشأن در آنجا بوده و همچنین امامزاده زید(ع) ساماندهی این منطقه و ایجاد صحن ها و رواق ها برای این اماکن مقدسه ضروری بوده که دولت نیز به آن اهتمام ویژه ای دارد.

معاون استاندار قم افزود: محوطه پیرامونی این امامزادگان دارای بافت فرسوده بسیاری است که با ساماندهی آن، مشکلات منطقه نیز تا حدودی مرتفع خواهد شد.

وی بیان داشت: در جلساتی که با معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد چهار طرح برای ساماندهی و احداث صحن‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت یک طرح به تصویب رسید که با احداث آن صحن جدید امامزاده موسی مبرقع(ع) را به امامزاده سید سربخش(ع) متصل و یک فضای زیارتی و فرهنگی بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد.

دلاوری همچنین تصریح کرد: با توجه به عبور مترو از خیابان طالقانی در این منطقه نیز ایستگاه مترو دایر خواهد شد تا زائران بتوانند به راحتی به زیارت این بقاع متبرکه مشرف شوند.

کد مطلب 1485815

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