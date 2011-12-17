طرح انتخاب کارمند برتر در پژوهشگاه مواد و انرژی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه مواد و انرژی در این خصوص گفت: نخستین جلسه ارزیابی کارکنان برتر در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد.

عبدالکریم شادمهر ادامه داد: انتخاب کارمند برتر بر اساس طرح عوامل تاثیرگذار بر بهبود عملکرد رفتاری و کیفی پرسنل پژوهشگاه در پژوهشگاه مواد و انرژی صورت می گیرد.

وی بیان کرد: همچنین این امر با توجه به تدوین الگوی مناسب طبق مصوبه کمیته ارزیابی عملکرد هر سه ماه بین کارشناسان و غیر کارشناسان اجرا می شود.

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه مواد و انرژی عنوان کرد: به دنبال این امر، از سه مورد منتخب تقدیر به عمل خواهد آمد.

فرم ارزیابی کارکنان تدوین شده است

شادمهر اظهار داشت: در همین راستا فرم ارزیابی کارکنان تدوین شده و در مرحله پایلوت است ضمن اینکه این طرح طی سه ماه اول سال در پژوهشکده نیمه هادیها اجرا شد.

وی عنوان کرد: طی این امر، دو نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند و در مراسم نشست سه ماهه دوم معرفی شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه مواد و انرژی یادآور شد: این طرح در شش ماهه نخست سال در حال اجرا بوده و نتایج آن در مراسم نشست سه ماهه سوم اعلام خواهد شد.