به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر حجةالاسلام و المسلمین پناهیان، خزاعی دبیر جشنواره فیلم فجر و مسعود دهنمکی کارگردان اخراجیها از "غریبه" بازدید کردند.
چهارشنبه 23 آذر ماه حجهالاسلام و المسلمین پناهیان از مراحل تولید پروژه سینمایی "غریبه" دیدار کرده، با بازیگران و عوامل فیلم لحظاتی همراه بودند. ضمنا ایشان با بیان نقطه نظرات خود درباره فیلمنامه به اهمیت این پروژه تأکید کردند.
روز گذشته جمعه 25 آذر ماه محمد خزاعی دبیر سی امین رویداد بزرگ فرهنگی کشور و مسعود دهنمکی کارگردان سه گانه اخراجیها از پروژه سینمایی "غریبه" دیدار کردند.
در این بازدید دو ساعته طی بازدید از پشت صحنه فیلم و گپ و گفتی صمیمی با بازیگران و عوامل سازنده از نزدیک در جریان مراحل تولید این پروژه سینمایی قرار گرفتند.
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