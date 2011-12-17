احیای نقش تربیتی معلمان هدف اصلی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی در همایش تجلیل ار برترینهای پژوهشی آموزش و پرورش استان البرز که پیش از ظهر امروز و با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت توجه و اهمیت به مقوله پژوهش در امر آموزش و نظام آموزشی، رویکرد آموزش و پرورش استان البرز را کاملا پژوهشی عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح معلم پژوهنده و ایجاد پژوهش سراهای دانش آموزی در سطح استان، تمام تلاش خود را در نهادینه کردن امر پژوهش در نظام آموزشی به کار گرفته ایم.

وی افزود: از اسفند ماه سال 89 معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش استان شکل گرفته و از اردیبهشت امسال کار خود را با جدیت آغاز کرد، که به تبع آن اولویت های پژوهشی استان بر اساس نیازهای مناطق مشخص و 25 حوزه پژوهشی در سطح استان به وجود آمد.

حلیمی، با اشاره به رویکرد نوین و نگاه نوآوری اداره آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: در حوزه پژوهش نیز همانند دیگر حوزه ها خواستار نوآوری و ارائه طرح هائی بومی مطابق با بافت استان بوده و در حد توان از انجام کارهای تکراری در دیگر استانها اجتناب خواهیم کرد.

وی، ارائه 43 مقاله و تحقیق پژوهشی با سطح علمی بالا و تائید 19 مورد آن جهت اجرا درهفته پژوهش را نوید بخش پتانسیل بالای استان در مقوله پژوهش و تحقیق عنوان کرد وافزود: در سال 89 تنها 120 مقاله و تحقیق پژوهشی توسط معلمان و پژوهشگران آموزش و پرورش استان جمع آوری شده بود که امسال این رقم به 420 مقاله تا به امروز ارتقا یافته که این امر نشان از توجه ویژه اموزش و پرورش استان به پژوهش و تحقیق و پتانسیل بالای استان در این امر دارد.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان البرز، با اشاره به امضای سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، توسط ریاست جمهوری، احیای نقش تربیتی معلمان و تاکید بر آموزه های دینی ، منویات رهبری و سخنان علماء و مراجع دینی در حوزه تعلیم و تربیت را از مهمترین اهداف این تحول در امر آموزش عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اثر گذار و آینده ساز نقشی مهم در ترویج احکام دینی در جامعه داشته و زیرساخت های باید در راستای اجرای آموزه های دینی و ترویج آن در جامعه نهاده شود.

وی تصریح کرد: امروز در آموزش و پرورش هیچ اقدامی صورت نمی گیرد مگر با رویکردی فرهنگی و تربیتی، و امیدواریم با تغییر رویکرد معلمان و احیای نقش مربی بودن آنها، ابزار و بستر مناسب برای خدماتی فرهنگی مطابق با دستورات دینی و فرمایشات رهبری، فراهم شده و فضای مدارس، هوشمندانه، فضای ترویج و تحکیم آموزه های دینی باشد.