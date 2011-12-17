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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

بازهم زلزله در استان تهران/ این بار فیروزکوه لرزید

بازهم زلزله در استان تهران/ این بار فیروزکوه لرزید

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: زلزله ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر فیروزکوه در 101 کیلومتری پایتخت را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران، وقوع این زمین لرزه را در ساعت چهار و سه دقیقه و 37 ثانیه صبح شنبه در عرض شمالی ۳۵.۷۵ و طول شرقی ۵۲.۵۲  درحوالی فیروزکوه ثبت کرده است.

این زلزله در 23  کیلومتری شهر فیروزکوه در استان تهران، 39 کیلومتری شهر کیلان در دماوند، 41 کیلومتری شهر دماوند و 101 کیلومتری تهران بزرگ، روی داده و عمق کانون این زمین لرزه در هشت کیلومتری زمین بوده است.

تا این لحظه از زلزله صبح امروز تلفات و خسارات جانی و مالی گزارش نشده است.

کد مطلب 1485820

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