بازهم زلزله در استان تهران/ این بار فیروزکوه لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران، وقوع این زمین لرزه را در ساعت چهار و سه دقیقه و 37 ثانیه صبح شنبه در عرض شمالی ۳۵.۷۵ و طول شرقی ۵۲.۵۲ درحوالی فیروزکوه ثبت کرده است.

این زلزله در 23 کیلومتری شهر فیروزکوه در استان تهران، 39 کیلومتری شهر کیلان در دماوند، 41 کیلومتری شهر دماوند و 101 کیلومتری تهران بزرگ، روی داده و عمق کانون این زمین لرزه در هشت کیلومتری زمین بوده است.

تا این لحظه از زلزله صبح امروز تلفات و خسارات جانی و مالی گزارش نشده است.