"سوگ‌نگاره‌ها"در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمدند

مراسم افتتاح نمایشگاهی از آثار هنرمندان معاصر با عنوان «سوگ‌نگاره ها» 28 آذرماه ساعت 4 بعدازظهر در موزه هنرهای معاصرتهران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه در بخش اصلی به آثار نقاشان معاصر ایران با مضامین حماسه کربلا اختصاص دارد.

در بخش دیگری از این نمایشگاه نیز، آثاری در زمینه نگارگری، هنرهای سنتی و ... به نمایش درمی‌آید.

مروری بر آثار نقاشی خیالی‌نگاری با نمایش آثاری از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نیز بخش دیگری از نمایشگاه «سوگ نگاره‌ها» را تشکیل می‌دهد.

این نمایشگاه ۲۸آذرماه ساعت ۱۶در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش می‌یابد.

دورریختنی ها در خانه هنرمندان

نمایشگاهی از آثار برگزیده چهارمین جشنواره «بهترین ها از دوریختنی ها» که به همت اداره کل بانوان شهرداری تهران در تالارهای بهار و تابستان خانه هنرمندان ایران آثار قابل توجهی را از مواد دور ریختنی را که به آثار هنری تبدیل شده بودند، به نمایش گذاشته اند.

مدیرعامل خانه هنرمندان ضمن بازدید از آثار نمایشگاه از اینکه با چنین موادی می توان به ساخت چنین آثاری رسید، ابراز خرسندی کرد.

رئیس اداره کل امور بانوان شهرداری تهران نیز در توضیحی بیشتر راجع به برگزاری این نمایشگاه گفت: هر ساله تعدادی کارگاه آموزشی با محوریت اشیاء بازیافته در مراکز هنری مناطق ۲۲گانه تهران با هدف ایجاد نگاه خلاقانه برگزار می شود. در این گرایش هنری، هنرمند اشیاء روزمره و کالاهای مصرفی را به کار می گیرد و با تغییراتی در کاربرد و چگونگی ارائه آنها به مفهوم جدیدی می رسد، تا در فرآیندی هنری یک امری بی چیز به مفهومی تبدیل شود.

رسول زاده همچنین افزود: پس از برگزاری کارگاه ها، فراخوان جشنواره اعلام و از میان عکس آثار ارسالی،‌ داوری مقدماتی صورت گرفته و نمایشگاه هایی از این آثارهم برپا شده است. مرحله دوم داوری نیز هنگام برگزاری نمایشگاه انجام و در نهایت آثار برگزیده نهایی در این تالار به نمایش درآمده اند.

نمایشگاه آثار برگزیده نهایی چهارمین جشنواره «بهترین ها از دورریختنی ها» از ۲۵آذرماه در تالار تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار و تا یکم دی ماه میزبان علاقمندان خواهد بود.