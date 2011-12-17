121 واحد صنعتی غیرفعال در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر شنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی، افزود: بیش از 60 درصد از واحدهای صنعتی کمتر از ظرفیت موجود خود فعالیت می‌کنند، لذا با اختصاص 300 میلیارد تومان می‌توان به وضعیت این 121 واحد رسیدگی کرد.

وی اصلاح فرآیندهای حمل و نقل، صادرات و برنامه‌های عملیاتی را جزو برنامه‌های راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت برشمرد و ادامه داد: سازمان صنعت و معدن و تجارت به مشکل چندین ساله واحدهای صنعتی رسیدگی کرده و معضل مربوط به عدم صدور سندهای تک‌برگی آنان را رفع کرد.

صدری از تهیه CPM کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشی صنعت، معدن و بازرگانی خبر داد و گفت: یکی از نیازهای جدی حوزه صنعت و معدن در استان، به روز شدن اطلاعات و تکمیل شدن مشخصات کامل طرح‌های مهم در سطح استان است.