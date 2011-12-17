پیست بین المللی اسکی سهند تبریز به زودی باز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله شاهمرادپور اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن مسیر و یخ زدگی قسمت هایی ازآن، تدابیر لازم برای برف روبی و باز نگه داشتن مسیر طی فصل زمستان اندیشیده شده تا زمینه بهره برداری هرچه بیشتر از این مسیر فراهم شود.
وی گفت: این پیست، پیستی چهار فصل است و با توجه به پتانسیل های طبیعی سهند، نوع برف و ارتفاع قابل توجه آن می تواند از پیست های معروف کشور عملکرد بهتری داشته باشد.
همچنین مدیرکل راه و ترابری آذربایجان شرقی نیز در این خصوص یادآور شد: با بارش برف تمام راه های استان توسط راهداری ها نمک پاشی و برف روبی شده و در حال حاضر امکان تردد در آنها وجود دارد.
اروجعلی علیزاده افزود: گروه راهداری از 15 آبان ماه جاری در مسیر پیست اسکی سهند در روستای ایرانق مستقر و آماده خدمت رسانی است.
وی استقرار دستگاه های بلدوزر، لودر و کامیون نمک پاش در این مسیر را از اقدامات راه و ترابری استان اعلام کرد.
پیست اسکی سهند در 45 کیلومتری جنوب شرقی تبریز همه ساله میزبان ورزشکاران استان های شمالغرب کشور است.
تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکی آذربایجان شرقی گفت: با رفع موانع، به زودی شاهد بازگشایی پیست بین المللی اسکی سهند به روی علاقمندان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله شاهمرادپور اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن مسیر و یخ زدگی قسمت هایی ازآن، تدابیر لازم برای برف روبی و باز نگه داشتن مسیر طی فصل زمستان اندیشیده شده تا زمینه بهره برداری هرچه بیشتر از این مسیر فراهم شود.
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