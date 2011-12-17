پیست بین المللی اسکی سهند تبریز به زودی باز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله شاهمرادپور اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن مسیر و یخ زدگی قسمت هایی ازآن، تدابیر لازم برای برف روبی و باز نگه داشتن مسیر طی فصل زمستان اندیشیده شده تا زمینه بهره برداری هرچه بیشتر از این مسیر فراهم شود.



وی گفت: این پیست، پیستی چهار فصل است و با توجه به پتانسیل های طبیعی سهند، نوع برف و ارتفاع قابل توجه آن می تواند از پیست های معروف کشور عملکرد بهتری داشته باشد.



همچنین مدیرکل راه و ترابری آذربایجان شرقی نیز در این خصوص یادآور شد: با بارش برف تمام راه های استان توسط راهداری ها نمک پاشی و برف روبی شده و در حال حاضر امکان تردد در آنها وجود دارد.



اروجعلی علیزاده افزود: گروه راهداری از 15 آبان ماه جاری در مسیر پیست اسکی سهند در روستای ایرانق مستقر و آماده خدمت رسانی است.



وی استقرار دستگاه های بلدوزر، لودر و کامیون نمک پاش در این مسیر را از اقدامات راه و ترابری استان اعلام کرد.



پیست اسکی سهند در 45 کیلومتری جنوب شرقی تبریز همه ساله میزبان ورزشکاران استان های شمالغرب کشور است.

