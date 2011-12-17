1.6 میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی کرمانشاه پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه پیش از ظهر شنبه در بیست و ششمین نشست کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: کار پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی آغاز شده و تا کنون یک میلیارد و 629 میلیون تومان در استان پرداخت شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه با اشاره به تعامل و هم افزایی دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل در اجرای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تصریح کرد: استان کرمانشاه از لحاظ ثبت نام، صدور مجوز و پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی جزو استانهای برتر کشور است.

براندیشه با اشاره به سود تسهیلات به مشاغل خانگی، گفت: این تسهیلات برای طرههای مستقل به صورت قرض الحسنه است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه تاکید کرد: تا کنون تعداد 7039 طرح مشاغل خانگی با اعتبار 33 میلیارد و 303 میلیون تومان به بانک های استان معرفی شده است.

براندیشه با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه صدور مجوزهای لازم برای مشاغل خانگی، گفت: تاکنون نزدیک به 11 هزار مجوز لازم در استان صادر شده است.

وی افزود: از آغاز اجرای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خاگی تاکنون بیش از 57 هزار نفر به صورت مستقل، پشتیبان و خوشه ای در این طرح ثبت نام کرده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: در این نشست دو طرح اقتصادی زودبازده در بخشهای صنعت و کشاورزی با مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون تومان به تصویب رسیده است.

بر اساس این گزارش، در این نشست که همه مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان حضور داشتند سازمان جهاد کشاورزی در خصوص آخرین اقدامات پیرامون مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در حوزه جهاد کشاورزی، شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص میزان عملکرد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری و فرماندار شهرستان هرسین نیز در خصوص آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تعهد اشتغال شهرستان هرسین به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.