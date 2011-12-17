«خبرگزاری تودیع» در پنجره 119

به گزارش خبرنگار مهر، صد و نوزدهمین شماره هفته‎نامه پنجره به همراه گفت‎و‎گویی خواندنی با غلامعلی حداد‎عادل درباره ریاست مجلس هفتم و نحوه تعامل این مجلس با دولت‎های اصلاح‎طلب و اصول‎گرا منتشر شده است که در ادامه با گفتارهایی از سعید ابوطالب، حسین مظفر، عشرت شایق با موضوع بررسی کارنامه مجلس هفتم نیز همراه شده است.

این شماره از این هفته نامه همچنین در پرونده‎ای با نام عنوان «خبرگزاری تودیع» به فراز و فرودهای ایسنا از روزگار تأسیس تا امروز پرداخته شده است که با آثار و گفتاری از، مهدی فضائلی، ساسان ولی‎زاده، رضا مقتدایی، علی متقیان منتشر شده است.

فریبرز صالح، هادی مقدم دوست، سیدناصر هاشم‎زاده، علیرضا کاظمی‎پور و ابراهیم فروزش نیز در پرونده هنری این شماره از این هفته‌نامه به موضوع کم و کیف تجلی فرهنگ عاشورایی در سینمای ایران پرداخته‌اند.

در بخش برون مرزی پنجره نیز، مقالاتی درباره تلاش ناموفق ترکیه در خاورمیانه، اسرار یک زندان مخفی سیا، انزوای انگلستان در اروپا منتشر شده و در صفحات باشگاه اهل قلم این شماره نیز یادداشت‎هایی از سعید زیباکلام، جواد محدثی، دکتر احمد رهدار، کمیل خجسته و سیدمحمد روحانی منتشر شده است.

صد و نوزدهمین شماره پنجره در 84 صفحه و قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامه فروشی‎ها نشسته است.