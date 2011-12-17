«خبرگزاری تودیع» در پنجره 119

به گزارش خبرنگار مهر، صد و نوزدهمین شماره هفتهنامه پنجره به همراه گفتوگویی خواندنی با غلامعلی حدادعادل درباره ریاست مجلس هفتم و نحوه تعامل این مجلس با دولتهای اصلاحطلب و اصولگرا منتشر شده است که در ادامه با گفتارهایی از سعید ابوطالب، حسین مظفر، عشرت شایق با موضوع بررسی کارنامه مجلس هفتم نیز همراه شده است.
این شماره از این هفته نامه همچنین در پروندهای با نام عنوان «خبرگزاری تودیع» به فراز و فرودهای ایسنا از روزگار تأسیس تا امروز پرداخته شده است که با آثار و گفتاری از، مهدی فضائلی، ساسان ولیزاده، رضا مقتدایی، علی متقیان منتشر شده است.
فریبرز صالح، هادی مقدم دوست، سیدناصر هاشمزاده، علیرضا کاظمیپور و ابراهیم فروزش نیز در پرونده هنری این شماره از این هفتهنامه به موضوع کم و کیف تجلی فرهنگ عاشورایی در سینمای ایران پرداختهاند.
در بخش برون مرزی پنجره نیز، مقالاتی درباره تلاش ناموفق ترکیه در خاورمیانه، اسرار یک زندان مخفی سیا، انزوای انگلستان در اروپا منتشر شده و در صفحات باشگاه اهل قلم این شماره نیز یادداشتهایی از سعید زیباکلام، جواد محدثی، دکتر احمد رهدار، کمیل خجسته و سیدمحمد روحانی منتشر شده است.
صد و نوزدهمین شماره پنجره در 84 صفحه و قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامه فروشیها نشسته است.
