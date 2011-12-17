برنامه ریزی برای کاهش تلفات جاده ای در خراسان رضوی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل ازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و شش برابر شدن میانگین بارندگی های استان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: مسئولان راه و ترابری با توجه به تقارن فصل سرما و ایام عزاداری، تدابیر لازم را برای استمرار آمار کاهش تلفات و سهولت در رفت و آمد زائران سواره و پیاده بیندیشند.

وی درباره وضعیت گازرسانی به روستاهای بی بهره از نعمت گاز شهری بیان کرد: طبق آمار موجود میزان گازرسانی به این روستاها در سال گذشته، هفت برابر 32 سال گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: کسب چنین دستاوردهایی از سوی مدیران استان نشانگر این واقعیت است که می توان با مدیریت صحیح، میزان بهره وری از امکانات موجود را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

صلاحی از ماده 36 قانون بودجه به عنوان فرصتی مناسب برای تسهیل در فروش املاک مازاد دولتی یاد و اضافه کرد: طبق این ماده می توان املاک مازاد دستگاه ها را زیر نظر استاندار فروخت و از عواید حاصل از آن برای امور عمرانی، پرداخت بدهی های دستگاه یا هزینه آن در دستگاه دیگر استان بهره جست.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها و تبعات مطلوب آن تصریح کرد: علی رغم صرفه جویی قابل توجه در حوزه های گوناگون مانند نان، آب و فرآورده های نفتی هنوز از مرحله مدیریت فردی به ارتقاء تکنولوژی در راستای مصرف بهینه نرسیده ایم.

صلاحی در مورد سفر آتی هیئت دولت و برنامه رئیس جمهور برای حضور در تمامی شهرستان های استان بیان کرد: تمام دستگاه ها و فرمانداریها موظف به بررسی وضعیت مصوبات دور اول تا سوم هیئت دولت، احصا و ارائه اهم نیازهای شهرستان به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هستند.

وی از برنامه ریزی برای ارتقاء سطح کیفی برنامه های هفته پژوهش امسال استان خبر داد و پژوهش را شرط ضروری برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد دستگاه ها دانست.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای برنامه های امسال موجب تکرار کسب رتبه اول استان در بحث پژوهش در میان سایر استان ها شود.

وی افزود: باید مدیران دستگاه ها از این نمایشگاه حمایت بیشتری کرده و از ایده ها و طرح های نخبگان استقبال کنند.

وی تاکید کرد: باید به گونه ای عمل شود که طرح های استان به عنوان الگو در کشور معرفی و با استعدادیابی و ظرفیت سازی، از پژوهش های علمی در اقصی نقاط کشور استفاده شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات استان بلافاصله پس از ابلاغ وزارت کشور، عملکرد این ستاد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تمام دستگاه های استان بایستی با درک اهمیت این انتخابات نسبت به سایر انتخابات برگزار شده، برای برگزاری انتخاباتی در شان نظام و مردم فهیم استان همکاری همه جانبه داشته باشند.

رئیس شورای اداری استان اظهار داشت: قانونمندی، تلاش برای حضور حداکثری و پاسداری از آرای مردم تکلیفی است که تحقق آن بر عهده تمام مسئولان و مدیران استان است.