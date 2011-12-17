تصاویری از نمایش تماشایی باران شهابی جوزایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش شهابی جوزایی که منشای آن سیارک 3200 Phaethon واقع در صورت فلکی جوزا است، بین شبهای 13 تا 15 دسامبر اوج بارش خود را پشت سر گذاشت.

بارش شهابی جوزایی اغلب یکی از بهترین نمایشهای سالانه آسمان است اما امسال به دلیل اینکه تنها چند روز پس از خسوف کامل و همچنین ماه کامل دسامبر رخ داد چندان قابل رویت نبود باوجود این، مشتاقان بارشهای شهابی آسمان شب را برای به تصویر کشیدن این رویداد نجومی تماشایی با جدیت بسیاری کاوش کردند.

"مونیکا لندی- گیبنار"، "آسمان نگر" و "عکاس نجومی" اهل مجارستان در این خصوص توضیح داد: "علیرغم نور درخشان ماه، من توانستم 24 جوزایی زیبا را در مدت 2 ساعت مشاهده کنم."

براساس گزارش اسپیس، همچنین یک عکاس نجوم و منجم آماتور به نام "دانیل استنیر" به منظور شکار لحظات تماشایی بارش شهابی، دوربین را در بر روی سقف خودروی خود گذاشت و توانست از یک سری از شهابهای خیره کننده عکس بگیرد.

وی در این خصوص گفت: "پس از یک انتظار طولانی در مدت یکساعت 21 شهاب دیدم که 12 شهاب از آنها شبیه به خطی باریک، 9 مورد تار و یکی از آنها شبیه به یک کره آتشین نورانی بود."

"مایک هنکی" اهل "فری لند" در خصوص تجربه خود در رصد شهاب باران گفت: "این بارش بسیار فعال به نظر می رسید و بنابراین من توانستم بهترین عکسهایی را که می توانستم در طول سال از بارشهای شهابی بگیرم در این شبها تهیه کنم. واقعاً شگفت انگیز بود. هرچند ماه کامل در نزدیک ما بود و از ساعت 2 بامداد هوا ابری شد."

این عکاس تصویری به دست آورد که حاصل ترکیب عکسهایی است که از شهابهای مختلف در طول شب گرفته شده بود.

وی افزود: "من 11 شهاب را قبل از اینکه هوا ابری شود بر روی دوربین خود ثبت کردم. سپس این عکسها را با هم ترکیب کردم و یک عکس بسیار زیبا به دست آوردم."



بارش بعدی مربوط به شهاب باران دب اصغر است که در 22 دسامبر به اوج خود می رسد. باوجود این، دوستداران بارشهای شهابی برای تماشای نمایشهای مهیج تر باید تا 3 ژانویه 2012 منتظر بمانند که نوبت بارش شهابهای ربعی است.

"دان استنیر"، عکاس نجوم اهل بریتیش کلمبیا در کانادا این تصویر را در شب 13 دسامبر 2011 تهیه کرد



این عکسی از بارش شهابی جوزایی است که توسط "مونیکا لندی- گیبنار" از مجارستان در شب 14 دسامبر گرفته شده است



مایک هنکی، عکاس نجوم این عکس را که ترکیبی از عکسهای مربوط به 11 شهاب در مدت 6 ساعت در 13 دسامبر است تهیه کرده است

عکسی که ناسا در شب 13 دسامبر از بارش جوزایی به دست آورده است