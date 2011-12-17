به گزارش خبرنگار مهر، قاسم باقری قبل از ظهر شنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم با اشاره به فعالیت 40 شرکت حمل و نقل کالا در استان قم، اظهار داشت: در هشت ماه گذشته 3 میلیون و 300 هزار تن انواع کالا از طریق شرکت های حمل و نقل استان، حمل و نقل شده است.
وی در ادامه از فعالیت حدود 30 شرکت مسافربری در استان خبر داد و افزود: همچنین در مدت هشت ماهه گذشته یک میلیون و 850 هزار نفر مسافر از طریق شرکت های مسافربری استان جا به جا شده اند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم یادآور شد: در استان قم بیش از 10 هزار راننده فعالیت دارند که شامل 6 هزار و 370 راننده حمل کالا و سه هزار و 998 راننده بخش مسافربری می شوند.
وی اضافه کرد: همچنین در حوزه حمل و نقل جاده ای 4 هزار و 450 کامیون و هزار و 370 وسیله مسافربری فعالیت دارند.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش تصادفات و تلفات جاده ای به عنوان یک اصل در حوزه حمل و نقل جاده ای اشاره و تاکید کرد: این مهم با یک همکاری جمعی بین حوزه های حمل و نقل، راه و ترابری، هلال احمر، استانداری، اورژانس و نیروی انتظامی امکان پذیر است.
کاهش 32 درصدی تصادفات جاده ای در 8 ماهه گذشته در قم
وی در ادامه از کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در سطح راه های استان خبر داد و گفت: بر این اساس در هشت ماهه گذشته، تصادفات جاده ای 32 درصد و تلفات ناشی از آن 19 درصد کاهش داشته است.
در 8 ماه گذشته صورت گرفت/
حمل و نقل سه میلیون تن کالا از طریق شرکتهای حمل کالا در قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم از حمل و نقل و ترانزیت سه میلیون و 300 هزار تن انواع کالا از طریق شرکت های حمل کالا در استان طی 8 ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم باقری قبل از ظهر شنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم با اشاره به فعالیت 40 شرکت حمل و نقل کالا در استان قم، اظهار داشت: در هشت ماه گذشته 3 میلیون و 300 هزار تن انواع کالا از طریق شرکت های حمل و نقل استان، حمل و نقل شده است.
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