به گزارش خبرنگار مهر، قاسم باقری قبل از ظهر شنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم با اشاره به فعالیت 40 شرکت حمل و نقل کالا در استان قم، اظهار داشت: در هشت ماه گذشته 3 میلیون و 300 هزار تن انواع کالا از طریق شرکت های حمل و نقل استان، حمل و نقل شده است.



وی در ادامه از فعالیت حدود 30 شرکت مسافربری در استان خبر داد و افزود: همچنین در مدت هشت ماهه گذشته یک میلیون و 850 هزار نفر مسافر از طریق شرکت های مسافربری استان جا به جا شده اند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم یادآور شد: در استان قم بیش از 10 هزار راننده فعالیت دارند که شامل 6 هزار و 370 راننده حمل کالا و سه هزار و 998 راننده بخش مسافربری می شوند.



وی اضافه کرد: همچنین در حوزه حمل و نقل جاده ای 4 هزار و 450 کامیون و هزار و 370 وسیله مسافربری فعالیت دارند.



باقری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش تصادفات و تلفات جاده ای به عنوان یک اصل در حوزه حمل و نقل جاده ای اشاره و تاکید کرد: این مهم با یک همکاری جمعی بین حوزه های حمل و نقل، راه و ترابری، هلال احمر، استانداری، اورژانس و نیروی انتظامی امکان پذیر است.



کاهش 32 درصدی تصادفات جاده ای در 8 ماهه گذشته در قم



وی در ادامه از کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در سطح راه های استان خبر داد و گفت: بر این اساس در هشت ماهه گذشته، تصادفات جاده ای 32 درصد و تلفات ناشی از آن 19 درصد کاهش داشته است.



