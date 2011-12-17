"عابد تبریزی" شاعر شور، شیفتگی و شعور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سنگری با اشاره به برگزاری همایش بزرگداشت استاد عابد تبریزی گفت: شعر شناسنامه‌ روح شاعر است، آیینه‌ای از جنس ملکوت که پنهان‌ترین زوایای وجودی شاعر را برای چشم‌هایی که تماشا را می‌شناسند می‌نمایاند.

وی افزود: مرور سروده‌های شاعر، به ویژه سیر تحول و تطور شعری وی، جزر و مدهای اندیشه و روح و فراتر از آن جامعه و جهانی را که شاعر در آن تنفّس می‌کند نشان می‌دهد.

سنگری گفت: خوشبختانه در روزگار ما، شاعران، تاریخ سرودن شعر خویش و گاه گزارشی از شعر خویش عرضه می‌کنند که در تبیین آفاق و اضلاع شعر بسیار مؤثر است.

این شاعر و پژوهشگر شعر و ادبیات عاشورایی با اشاره به ابعاد شخصیتی و شعری استاد عابد، اظهار داشت: استاد محمدعابدی خیابان (عابد تبریزی)، شاعری بود همه جذبه و شور و شعر و شعور، شیفته‌ای که دل در گرو عشق پرده نشینان حرم ملکوت داشت و جان، بسته‌ رشته‌ محبت محبوبان زمین و آسمان، مردی که بیش از نیم قرن اهل بیت را سرود و قلب‌ها را به ضیافت روشنی و پاکی و ایمان و معرفت برد.

وی افزود: تاریخ سروده‌های استاد که خوشبختانه با بسیار سروده‌هایش در سه مجموعه‌ "ماه در محاق"، "مهر در شفق" و "ستاره سحرگاهی" ذکر شده ترجمان آن بوده که از نخستین سروده‌ های استاد در 12 سالگی تا آخرین سروده‌هایش، با شاعری مواجه‌ایم که شعله‌ عشقی عظیم در جان دارد و گدازه‌های آن در هیات شعر جلوه و چهره‌ می‌نمایند.

سنگری گفت: شعر استاد عابد تبریزی، شعری استوار، سیال و صمیمی، زیبا و تأثیر گذار و از لطائف و ظرائف سرشار است. شعری که از چشمه‌سار عاطفه‌ای الهی و نفس قُدسی می‌تراود و با ژرفای جان مخاطب گره و پیوند می‌خورد و عطش روح را به سیرابی می‌رساند.

وی سروده های استاد عابد را از دو منظر هویت شعری و درون مایه و محتوای شعری مورد بحث قرار داده و گفت: تصویر پردازی شاعرانه و توصیف‌های بدیع، تصویرهای نو و شگفت‌انگیز و صور شکوهمند خیال در شعر استاد گاه چنان است که عظمت و شکوه بزرگان شعر فارسی را تداعی می‌کند.

وی افزود: ساختار محکم شعری با موسیقی مناسب درونی، همخوانی واژگان، نحو طبیعی زبان و زنگ و طنین پایانی شعر به مانایی و دوام شعر استاد عابد در حافظه کمک می‌کنند.

وی تاکید کرد: استاد عابد، «روح زبان» را ادراک کرده و با ذوقی سلیم اشعاری آفریده که خوش آهنگ و لطیف و در عین حال استوار است.

سنگری گفت: در شعر استاد عابد، اندیشه، دغدغه، آرمان و جهان‌بینی شاعر را به خوبی می‌توان رصد کرد و گستره‌ مطالعاتی شاعر، اندوخته‌ها، تجربه‌ها و تأملات همواره در شعر بازتاب می‌یابند و نگاه ژرف‌نگر صاحب‌نظران و نقادان به خوبی می‌تواند گوهر اندیشه و آرمان شاعر را از درون شعر او شکار کند.

وی افزود: استاد عابد به چند حوزه و گستره کاملاً علاقه‌مند و شیفته و آشناست که در سروده‌های وی پیداست که از آن جمله می توان به حب و دل‌بستگی به قرآن و اهل بیت اشاره کرد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از سروده‌های استاد عابد، سروده‌های مذهبی است و در این سروده‌ها بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات، عمیق و دقیق و شاعرانه چشمگیر است.

سنگری تاکید کرد: در این میان کربلا و عاشورا ممتازتر از هر مقوله‌ای چهره می‌نماید. چه سروده‌های فارسی و چه سروده‌های آذری عاشورایی استاد، آیینه‌ سوز و شور و عشقی است که به این حادثه‌ عظیم دارد و همین جا باید گفت که در سروده‌های عاشورایی، استاد تنها به سوگ و مرثیه نمی‌پردازد بلکه می‌کوشد ابعاد دیگر این حادثه را نیز بنمایاند.

وی افزود: شعر استاد عابد گواه اطلاعات وسیع و مطالعات دقیق در حوزه‌های گوناگون تاریخ، فلسفه، منطق، تفسیر، حدیث، عرفان، اصول و ادبیات است.

وی با اشاره به اینکه یکی از بحران‌های موجود در شعر روزگار ما، کم عمقی سروده‌هاست، گفت: سروده‌های استادعابد، تبحر و سلوک او در عرصه‌های گوناگون علمی را نشان می‌دهد و چه بسیار مضامین زیبا که نشان از تتبع در دواوین شعرا و مطالعه شعر گذشتگان دارد. وی استادانه آموخته‌ها و اندوخته‌های علمی را در تار و پود شعر خویش به کار گرفته و به شعر خویش تشخیص و هویّت ویژه بخشیده است.

وی پیوند دیروز و امروز در شعر استاد عابد را بسیار برجسته عنوان کرد و گفت: این شاعر والا و متّعهد در گذشته توقف نکرده است او شاعر روزگار خویش است و ستایشگر هر چه خوبی و فضیلت و زیبایی که در عصر خویش می‌یابد. چهره‌های بزرگ علمی، هنری و ادبی روزگار خویش را ستوده است و رزمندگان و شهیدانی را که عاشقانه و ارغوانی و سرفراز، عزّت و شرف و آزادگی این نسل را رقم زده‌اند تکریم و تجلّیل کرده است.

محمدرضا سنگری با اشاره به آیین بزرگداشت این استاد فقید، گفت: از استاد عابد بیش از این باید گفت، بی‌تردید نام و شعر او در دفتر فردا خواهد ماند، چراکه شاعری که عاشقانه بگوید مثل عشق در همیشه‌ زمان جاری است و امید است چاپ مجموعه سروده‌های این شاعر و برپایی همایش‌هایی در خور شأن و جایگاه این شاعر، وی را به نسل امروز و فردا بهتر بشناساند.

براساس این گزارش همایش بزرگداشت استاد "محمدعابد تبریزی" 21 دی ماه 1390 در تبریز برگزار می شود.