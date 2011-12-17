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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

مرادی خبر داد:

دارندگان سلاح غیر مجاز شش ماه فرصت تحویل دارند

دارندگان سلاح غیر مجاز شش ماه فرصت تحویل دارند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان از فرصت شش ماهه دارندگان سلاح غیر مجاز برای تحویل اسلحه های خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز، بیان داشت: به موجب ماده 16 قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب هفتم شهریور ماه 1390 دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز در استان هرمزگان شش ماه فرصت دارند سلاح های خود را تحویل دهند.

وی افزود: افرادی که دارای سلاح های غیر مجاز هستند مهلت دارند ظرف مدت تعیین شده سلاح های خود را به مراکز نظامی و انتظامی تحویل و از معافیت مقرر در این قانون بهره مند شوند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان اظهار داشت: آن دسته افرادی که دارای سلاح های شکاری هستند پس از احراز صلاحیت می توانند سلاح های خود را در قبال اخذ مجوز حمل و از مزایای این قانون استفاده کنند.

مرادی تصریح کرد: باهماهنگیهای انجام شده بادستگاه قضایی پس از اتمام مهلت تعیین شده با افراد متخلف بر اساس قوانین و مقررات تدوین شده با شدت و قاطعیت برخوردار خواهد شد.

کد مطلب 1485832

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