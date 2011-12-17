ظرفیتهای ایجاد شهر قرآنی در دماوند موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر شنبه در جلسه شورای قرآن شهرستان دماوند افزود: وجود یک مرکز قرآنی در سطح شهر نیازی است که می توان با در اختیار قرار گرفتن یکی از مدارس بدون استفاده و قابل بازسازی در شهرستان با همت ستاد نوسازی مدارس منطقه و مدیریت آموزش و پرورش مرتفع ساخت.

وی گفت: ایجاد یک شهر قرآنی نیاز به بستر و شرایط مناسبی است که با توجه به زیرساختهای موجود در شهرستان دماوند به عنوان دارالمؤمنین، می توان زمینه ایجاد شهر قرآنی را فراهم کرد.

ایجاد شهر قرآنی در تحکیم بنیاد خانواده مؤثر است

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند اضافه کرد: ایجاد شهر قرآنی در شهرستان دماوند می تواند در تحکیم بنیاد خانواده و ترویج قرآن در بین جوانان بیش از پیش تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی یک امر مورد توجه و ضروری برای کشور اسلامی ایران است، بیان داشت: این حرکت بزرگ زمینه ای برای ایجاد دو میلیون حافظ فرهنگی از سوی آموزش و پرورش تقویت شد که ایجاد یک مرکز قرآنی در شهرستان می تواند زمینه ای برای تربیت و معرفی حافظان شهرستانی به ویژه فرهنگیان در استان تهران باشد.

قاسمی فرزاد افزود: ایجاد مرکز قرآنی با هدف پرورش حافظان و قاریان قرآن از سن کودکی تا میانسالی را یکی از برنامه های شایسته آموزش و پرورش شهرستان دماوند است و این مهم می تواند در توسعه و ترویج قرآن، مبانی قرآنی، قرائت و حفظ قرآن بسیار مؤثر باشد.

وی یادآور شد: توجه به مفهوم واقعی قرآن به عنوان درس زندگی برای هدایت بشر است؛ گرچه روح قرآن، انسان را حتی در هنگام قرائت و آموزش همراهی می کند ولی لازم است برای تأثیر گذاری بیشتر این کتاب آسمانی در زندگی از تفسیر قرآن در کلاسهای آموزشی نیز بهره جست.