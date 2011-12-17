کاهش آلودگی هوای شیراز با جدیت دنبال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده بعد از ظهر شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان حمل و نقل عمومی شیراز افزود: چند سال گذشته فعالیتها و برنامه های مختلفی در بحث وضعیت ترافیک و حمل و نقل شیراز ارائه شده اما در این میان همچنان مشکلات پا بر جا مانده است.

وی با بیان اینکه شیراز رتبه دوم و یا سوم کلانشهر آلوده کشور را دارد، یادآور شد: یکی از مشکلاتی که همچنان نتوانسته ایم بر آن تسلط داشته باشیم بحث آلودگی هوای این شهر است که در این راستا باید بحث معاینه فنی خودرو و توقف خودرو های فرسوده مد نظر قرار داده شود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر شیراز با بیان اینکه همچنان در بحث فرهنگ ترافیکی با مشکلاتی روبه رو هستیم، تاکید کرد: فرهنگ ترافیکی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد اما باید مد نظر داشته باشیم که برای رسیدن به این مطلوب زیرساختها را فراهم کرده ایم یا خیر.

نقیب زاده ادامه داد: بحث کمبود پارکینگ از جمله مواردی است که طی دو سال گذشته مورد تاکید و توجه قرار دارد اما موضوع اختصاص پارکینگ متناسب با کاربریهایی که در سطح شهر مجوز می گیرند نیز باید مد باشد.

وی افزود: برای ساخت پارکینگ باید به نوع کاربری و مراجعه کنندگان توجه داشت نه اینکه متناسب با متراژ درخواست ساخت و ارایه پارکینگ شود.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به برخی از مشکلات وضعیت حمل و نقل و ترفیک شهر شیراز، گفت: عدم سرعت بخشی به وضعیت قطار شهری شیراز باعث بروز اعتراضات مردم شیراز شده که امیدواریم تا نیمه اول سال آینده بهره برداری از فاز اول خط یک مترو شیراز انجام شود.

نقیب زاده یادآور شد: عدم توجه به جایگاه های سوخت ازجمله مواردی است که باید به آن توجه شود زیرا شهروندان باید در هر نقطه شهر دسترسی به جایگاه های سوخت داشته باشند و از طرفی باید به فناوریهای نوین در بحث حمل و نقل عمومی نیز توجه داشت.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر شیراز با اشاره به گلایه مردم از عدم وجود پلیس راهور در نقاط پرترافیک، یادآور شد: کمبود پلیس راهور در برخی از نقاط باعث ایجاد گره های ترافیکی شدید می شود و از طرفی مردم انتظار دارند که کیفیت عملکرد پلیس راهور شیراز افزایش داشته باشد.