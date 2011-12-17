ادامه درگیریها در طرابلس و سفر پانتا/عبدالجلیل به سخنان اوکامبو واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "خلیفه حفتر" از یاران سابق معمر قذافی و از فرماندهان نظامی شورای انتقالی لیبی ضمن هشدار درباره خطرات شبه نظامیان در این کشور اعلام کرد: پسرم صدام حفتر(24 ساله) در درگیری با شبه نظامیان الزنتان زخمی شده است و هنوز در بیمارستان به سر می برد، هدف از این اقدامات ضربه زدن به من و اقدامی علیه ارتش ملی لیبی است.

وی افزود: همچنین گروهی از شبه نظامیان "بلقاسمی" فرزند دیگر مرا هنگامی که وی به ملاقات برادرش رفته بود بازداشت کرده اند و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که منابع آگاه در طرابلس اعلام کردند: نیروهای وابسته به حفتر به رهبری صدام بدون توجه به بازرسی معمول وارد بانکی در منطقه" قرجی" در پایتخت لیبی شدند که این اقدام درگیری میان انقلابیون و نیروهای حفتر را در پی داشت.

منابع فوق تاکید کردند: این درگیری هنگامی رخ داد که گروه وابسته به حفتر علاوه برخودداری از تحویل سلاح خود به انقلابیون با بازرسی بدنی نیز مخالفت کردند.

از سوی دیگر "الصادق الغریانی" رئیس شورای عالی فتوی لیبی گفت : سلاح انقلابیون به ابزاری برای درگیری میان برادران تبدیل شده که تاسف بار است.

خبر دیگر اینکه "ابراهیم الدباشی" نماینده دائم لیبی در سازمان ملل متحد گفت: حدود چهل هزار لیبیایی در طی جنگ کشته شده اند که معمر قذافی مسئول آن است.

از سوی دیگر "مورینو اوکامبو" رئیس دادگاه بین المللی جنایی گفت : مرگ "معمر قذافی" یکی از موضوعاتی است که مقامات جدید لیبی باید توضیح روشنی درباره آن بدهند. احتمال دارد مرگ قذافی جنایت جنگی باشد.

وی افزود: با مرگ قذافی اتهامات علیه وی نیز باطل شده است، اما اتهامات علیه سیف الاسلام فرزند وی و "عبدالله السنوسی" مسئول دستگاه اطلاعاتی رژیم قذافی به قوت خود باقی است.

"مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی در واکنش به این اظهارات اوکامبو گفت : شورای انتقالی در این باره تحقیقات لازم را به عمل می آورد و نتیجه را به اطلاع دادگاه می رساند.

از سوی دیگر "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا امروز برای دیدار با مقامات شورای انتقالی لیبی وارد این کشور شد.