انتقاد سرمربی هیئت هندبال نجف آباد از ضعف داوری

عبدالکریم شاهبنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داوران مسابقه که از داوران بین المللی هندبال کشور بوده، جای تعجب دارد که دو گل درست تیم ما را نگرفته و چندین پنالتی مسلم را نادیده گرفتند.

وی افزود: به دنبال بهانه جویی برای باخت به تیم آمل نبوده اما باید اذعان کنم که دراین مسابقه داور در نتیجه مسابقه تعیین کننده بود.

سرمربی تیم هیئت هندبال نجف آباد ادامه داد: دو بازیکن تاثیرگذار دیر زمانی به این تیم اضافه شدند و با سایر بازیکنان هماهنگی لازم را نداشتند.

شاه بنده، خستگی ناشی از طولانی بودن مسافت را در شکست تیمش بی تاثیر ندانست و گفت: هنوز شانس صعود به دور بعدی این مسابقات داریم و با پیروزی برابر نفت و گاز گچساران می توانیم صعود کنیم.

وی افزود: باید مسائل حاشیه ای از هندبال کشور کنار گذاشته شود تا هندبال کشور پیشرفت چشمگیری داشته باشد.