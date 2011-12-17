تاکید معاون امور هنری بر حل مشکلات تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور امیرنیا مشاور عالی معاون وزیر، محمد دشت گلی سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی، سید مجید مطهری ن‍ژاد مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه تهران، سعید اسدی رئیس تالار مولوی در دفتر شاه آبادی برگزار شد، معاون امور هنری بر حل مشکلات به وجود آمده برای تالار مولوی تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه هر یک از حاضرین به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون چگونگی حل مشکلات تالار مولوی پرداختند.

در این نشست شاه آبادی با تاکید بر نگاه دوجانبه جهت حل مشکلات تالار مولوی گفت: وقتی رئیس دانشگاه تهران نگاه مثبتی به تئاتر دارد و پیگیر این هنر است دیگر حرفی برای ادامه فعالیت‌های تالار مولوی باقی نمی‌ماند اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم وظایفی دارد که باید به آن عمل کنیم. این بدین معنا نیست که وظایف دانشگاه تهران پیرامون این موضوع فراموش شود.

وی افزود: سال گذشته حرف‌هایی زده شد که در مورد اجرای این صحبت‌ها پیگیری‌های لازم هم صورت گرفت اما عملاً گویا گامی برداشته نشده است. پیشنهاد می کنم این بار عملیاتی تر به این صحبت‌ها نگاه کنیم.

معاون امور هنری برای حل مشکلات تالار مولوی به سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی تاکید کرد و گفت: مبنای کار را سال 91 در نظر بگیرید اما تا قبل از آن برای حل مشکلات پیش آمده نسبت به اصلاح تفاهم نامه برای ماه های پایانی اسل 90 فورا اقدام کنید.

وی ادامه داد: برای سال 91 رویکردها باید تعریف شود و نقطه نظرات و انتظارات مشترک هم تعریف داشته باشد. بنده معتقد هستم مرکز تئاتر مولوی ذیل موضوعات ارزشمند دانشجویی تئاتر تولید کند و ما از آن حمایت می کنیم.

امیرنیا مشاور عالی معاون وزیر نیز در ادامه صحبت‌های معاون امور هنری گفت: دانشگاه تهران دارای ظرفیت‌ها و امکاناتی است که باید به از این ظرفیت ها نیز استفاده شود.

در این جلسه رستمی معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: نگاه دانشگاه تهران نسبت به هنر نگاه سالمی است. این دانشگاه وظیفه دارد فعالیت‌های تربیتی خود را پیش ببرد. ما باید به فعالیت‌های سال گذشته تالار مولوی نگاهی داشته باشیم و اگر تاثیرات مثبتی داشته از این فعالیت ها حمایت کنیم.

مطهری نژاد مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه تهران نیز در پایان این نشست با اشاره به هزینه های تالار مولوی گفت: هزینه های تالار مولوی بسیار زیاد است و هرچند بخش عمده ای از مشکلات قبلی حل شده اما ما با توجه به دغدغه ای که در شاه آبادی سراغ داریم نیاز به حمایت خاص ایشان داریم.

