کارگاه های آموزش دورکاری برای پرسنل فنی و حرفه ای البرز برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در این خصوص گفت: این کارگاه ها با برنامه ریزی دبیرخانه شورای مربوطه برگزار می شود.

محسن گرجی ادامه داد: این شورا مربوط به تحول اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز است و در برگزاری کارگاه های یادشده همکاری می کند.

وی عنوان کرد: به این ترتیب، کارگاه های آموزشی دورکاری توسط دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح دورکاری برای کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز برگزار می شود.

مسئول دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز یادآور شد: این امر در راستای اجرای مصوبات شورای تحول اداری این اداره کل انجام می شود.

دوره های آموزش دورکاری با هدف ایجاد آمادگی لازم و توانمند سازی اجرا می شود

گرجی عنوان کرد: دوره های آموزش دورکاری با هدف ایجاد آمادگی لازم و توانمند سازی در راستای اجرای طرح دورکاری در ادارات و واحدهای تابعه اجرا خواهد شد.

این مسئول، کارشناسان و روسای ادارات حوزه معاونت آموزش را نخستین گروه شرکت کننده در این کارگاه آموزشی دانست.

وی اضافه کرد: در ادامه برگزاری دوره ها سایر کارکنان بخش های مختلف اداری نیز آموزشهای کاربردی لازم را در این زمینه فرا خواهند گرفت.

مسئول دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: این امر به ویژه با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل فرا انجام خواهد شد.