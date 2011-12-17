کاهش حقوق وزیران به 2 هزار پوند/ سیطره کامل ارتش بر میدان التحریر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمال الجنزوری نخست وزیر مصر امروز در پی درگیری های اخیر قاهره در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که حقوق وزرای دولت از جمله خودش را کاهش داده و در حال حاضر حقوق اعضای هیئت دولت بیشتر از 2 هزار پوند در ماه نیست.

وی همچنین مدعی شد که نیروهای امنیتی مصر هرگز از گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن معترضین استفاده نکرده اند.

خاطرنشان می شود در درگیری های شب گذشته معترضین و نیروهای امنیتی مصر که در مقابل مقر شورای عالی نظامی در قاهره صورت گرفت دستکم 8 نفر کشته و حدود 400 تن زخمی شدند.

پایگاه خبری الیوم السابع نیز گزارش داد نیروهای ارتش مصر به طور کامل میدان التحریر قاهره را تحت سیطره خود قرار داده اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خیمه های تحصن کنندگان در این میدان به آتش کشیده شد.

تظاهرات کنندگان برای فرار از آتش به ایستگاه های مترو پناه بردند. نیروهای امنیتی مصر از نخستین ساعات بامداد امروز با تیراندازی در میدان التحریر سعی دارند تحصن معترضین را از بین ببرند.

معترضین مصری با تحصن در میدان التحریر قاهره اعلام کرده اند تا زمانی که حکومت شورای نظامی بر مصر به پایان نرسد به تحصن خود ادامه خواهند داد.

خبر دیگر اینکه "عماد عفت امین" دبیرکل مرکز صدور فتوای الازهر در درگیری های شب گذشته قاهره کشته شده است. "شیخ علی الجمعه" مفتی الازهر در بیانیه ای به قتل رسیدن امین را محکوم کرده است.