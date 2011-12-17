مذاکره با دونادونی و لوپز در هفته جاری/ تصاویر گفتگو با دنیزلی و اریکسون

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه وعده‌های دنباله دار محمد رویانیان برای معرفی سرمربی آینده تیم فوتبال پرسپولیس به نتیجه خاصی منجر نشد، بعدازظهر امروز شنبه سایت باشگاه پرسپولیس در مطلبی با این عنوان که "مذاکرات رویانیان با اریکسون، دنیزلی، بوناچیچ و جمال حاجی/ گزارش تصویری و توضیحات" به مذاکره مدیرعامل پرسپولیس با گزینه‌های هدایت این تیم سندیت بخشیده است.

در این مطلب آمده است: نظرسنجی باشگاه پرسپولیس برای جمع آوری نظرات هواداران درباره گزینه‌های مربیگری این تیم ادامه دارد. این نظرسنجی با واکنشهای مختلفی روبه‌رو شده است. در این میان نقدهایی هم مطرح شده است که با انتشار این عکسها و مطلب زیر پاسخی ارائه می‌شود.

نگارنده مطلب یادشده همچنین خاطرنشان کرده است: آنچه باعث شد برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران، چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود میثاق مدیرعامل باشگاه با هواداران است. میثاقی که بر اساس آن هوادار به معنای واقعی در صحنه حضور دارد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنان بر عهد خود استوار است و هواداران را یار غمخوار باشگاه می‌داند. شاید به باور بسیاری نیاید اما برای باشگاه پرسپولیس نظر هوادارانش اهمیت بسیاری دارد.

در بخش پایانی این مطلب همچنین آورده شده است: این عکسها برای اولین بار منتشر می‌شود. باشگاه پرسپولیس با مربیان عنوان شده در نظرسنجی مذاکره داشته و دارد ضمن اینکه آقایان "روبرتو دونادونی" و "خوان رامون لوپز کارو" نیز در هفته پیش رو مذاکراتی را با باشگاه خواهند داشت.

تصاویر زیر درحالی از سوی باشگاه پرسپولیس منتشر شده است که خواسته هواداران و حتی رسانه ها از مسئولان این باشگاه معرفی هرچه زودتر سرمربی واجد شرایط برای هدایت سرخپوشان است.

گفتگوی علی پروین با "لوکابوناچیچ"

عکس یادگاری رویانیان با "جمال حاجی"

مذاکره اعضای کمیته فنی پرسپولیس با "بوناچیچ"

گفتگوی رویانیان با "جمال حاجی" در تهران

عکس یادگاری رویانیان با اریکسون در جزیره کیش

مذاکره رویانیان با دنیزلی در ترکیه

مذاکره مدیرعامل و قائم مقام باشگاه پرسپولیس با اریکسون