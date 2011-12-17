به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران که در سالن همایش های تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد، از محمد حسین صوفی معاون صدای رسانه ملی به دلیل پوشش مناسب رسانه رادیو از فعالیت ها و موفقیت های ورزشی دانشجویان در عرصه های مختلف در سطح ملی و فراملی با اهداء لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.

صوفی با اظهار خرسندی از حضور در این همایش در جمع مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشجویان رشته تربیت بدنی اظهار داشت: ورزش در حوزه فردی باعث افزایش قوای فردی، تحرک، پویایی و چالاکی و چابکی می‌شود و در حوزه اجتماعی هم باعث ایجاد انبساط خاطر، ایجاد وحدت، انسجام و یکپارچگی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه رسانه و دانشگاه و رویکرد آنها تقویت ورزش فردی و اجتماعی و گسترش آنها است، تصریح کرد: تعامل، ارتباط، همکاری و هماهنگی این دو نهاد باعث تقویت، قوام و دوام ورزش و تربیت بدنی می‌شود.

صوفی در ادامه وظیفه دانشگاه را کادرسازی و وظیفه رسانه را جریان سازی و فرهنگ سازی برشمرد و افزود: طبیعی است که تعامل بین این دو نهاد لازم و ملزوم یکدیگر است یعنی کادرسازی بدون جریان سازی فرهنگی و جریان سازی و فرهنگ‌سازی هم بدون حضور نیروهای فکری و پویا اتفاق نمی‌افتد.

معاون صدا با اشاره به اینکه از کادرسازی، جریان‌سازی و فرهنگ سازی است که به انسان‌سازی می‌رسیم عنوان داشت: وظیفه و رسالت همه انبیاء انسان سازی است و به این خاطر است که خداوند متعال در یکی از آیات سوره جمعه تزکیه را مقدمه تعلیم و تربیت و آن را بر تعلیم و آموزش مقدم می داند، یعنی ابتدا تزکیه و انسان سازی و پس از آن تعلیم و تربیت انجام می شود و مقدمه تزکیه و ورود به آن نیز اخلاق است یعنی اخلاق فردی و اجتماعی.

صوفی اخلاق را رعایت اصول، ضوابط ، معیار، شاخص و هنجارها برشمرد و گفت: هنجارهایی که ما از آنها به خوبی و نیکی یاد می کنیم عبارتند از: تواضع، فروتنی، ایثار، از خود گذشتگی که خصلت همه ورزشکاران و پهلوانان است و در مقابل اخلاق، بدبینی و بدخلقی، تکبر و غرور قرار دارد.

وی تصریح کرد با ترویج اخلاق می توانیم ترویج فضیلت ها را در جامعه شاهد باشیم و ترویج اخلاق وظیفه رسانه و مراکز حوزوی، علمی و دانشگاهی است.

معاون صدا یکی از افتخارات رسانه ای نظام جمهوری اسلامی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی راه اندازی شبکه رادیویی ورزش دانست و افزود: شبکه رادیویی ورزش در زمان راه اندازی آن جزء پدیده های نادر در سپهر رسانه ای جهان بود و الان هم که بیش از دو دهه از عمر آن می گذرد، باز هم جزء شبکه هایی است که کمتر کشورهای جهان توانسته اند مثل آن را راه اندازی کنند.

صوفی افزود: در کنار شبکه رادیویی ورزش دیگر شبکه های معاونت صدا مثل شبکه ایران، تهران، جوان، صدای آشنا، سلامت و گفتگو هم اقدام به تولید و پخش برنامه های ورزشی می کنند و به تعبیری در حال حاضر در شبکه های رادیویی حداقل روزانه بیش از 30 ساعت برنامه ورزشی تولید و پخش می شود تا بتوانند بخشی از فعالیت های ورزشی کشور را تحت پوشش قرار دهند.

وی با اشاره به این که شبکه های رادیویی این آمادگی را دارند که درتعامل با دانشجویان تربیت بدنی، مدیران و مسئولین این رشته و همه دانشکده های مرتبط با عرصه ورزش، برای توسعه علمی فعالیت های تربیت بدنی و رونق آن گام بردارند، تصریح کرد: خوشحال هستیم که مثل گذشته در عرصه معرفی فعالیت های علمی و ورزشی چه آنهایی که مستقیماً در حوزه ورزش حضور دارند و چه آنهایی که غیر مستقیم مثل اقتصاد در ورزش وسلامت در ورزش به تمامی آنها بپردازیم.

در پایان مراسم ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، دانشجویان برگزیده در عرصه های مختلف رشته تربیت بدنی، هدایا و جوایز خود را با حضور محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی و مجید ندیری مدیر شبکه رادیویی ورزش در میان مسئولین وزارت علوم از ایشان دریافت کردند.