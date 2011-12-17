وسائط نقلیه عمومی اردکان به سیستم خوپرداز مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رزم آور در شصت و نهمین نشست شورای شهر اردکان اظهار داشت: طرح تجهیز وسائط نقلیه عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری اردکان به سیستم خودپرداز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از آنجا که شهر اردکان در حال تبدیل شدن به شهر الکترونیک است، ناچاریم این پروژه را عملیاتی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اردکان بیان داشت: این طرح با مشارکت یکی از موسسات قرض الحسنه انجام می شود.

وی عنوان کرد: با تصویب این طرح، از این پس مسافران به جای پرداخت نقدی به وسیله کارت سفر هزینه سفر خود را پرداخت می کنند.