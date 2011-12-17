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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

رزم آوران خبر داد:

وسائط نقلیه عمومی اردکان به سیستم خوپرداز مجهز می شوند

وسائط نقلیه عمومی اردکان به سیستم خوپرداز مجهز می شوند

اردکان - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای شهر اردکان از تجهیز وسائط نقلیه عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری اردکان به سیستم خودپرداز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رزم آور در شصت و نهمین نشست شورای شهر اردکان اظهار داشت: طرح تجهیز وسائط نقلیه عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری اردکان به سیستم خودپرداز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از آنجا که شهر اردکان در حال تبدیل شدن به شهر الکترونیک است، ناچاریم این پروژه را عملیاتی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اردکان بیان داشت: این طرح با مشارکت یکی از موسسات قرض الحسنه انجام می شود.

وی عنوان کرد: با تصویب این طرح، از این پس مسافران به جای پرداخت نقدی به وسیله کارت سفر هزینه سفر خود را پرداخت می کنند.

کد مطلب 1485842

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