745 میلیون ریال به ساماندهی ورودی شهر گهواره اختصاص یافت

به گزارش خبرگذاری مهر، علی هاشمی نیا گفت: اعتباری بالغ بر935 میلیون ریال برای اجرای طرح هادی روستاها، بهسازی و روکش آسفالت روستای "مله فردین"، این شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دالاهو تاکید کرد: برای ساماندهی ورودی شهر گهواره مبلغ 745 میلیون ریال اختصاص یافته که با این اعتبار این عملیات به زودی آغاز می شود.

هاشمی نیا گفت: هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد و نباید به هیچ درخواست و خواسته معقول مردم "نه" گفته شود بلکه می تواند با مشورت و کمک خود مردم بر مشکلات فائق آمد.

فرماندار شهرستان دالاهو در پایان تاکید کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی بی غرضی و بی طرفی مسئولان و عدم تبلیغ و حمایت از کاندیدای خاص زمینه اعتماد مردم و حضور حداکثری و گسترده آنان را در پای صندوق های رأی به ارمغان می آورد.

