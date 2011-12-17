  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

هاشمی:

745 میلیون ریال به ساماندهی ورودی شهر گهواره اختصاص یافت

745 میلیون ریال به ساماندهی ورودی شهر گهواره اختصاص یافت

دالاهو ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دالاهو گفت: برای ساماندهی ورودی شهر گهواره مبلغ 745 میلیون ریال اختصاص یافته که با این اعتبار این عملیات به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگذاری مهر، علی هاشمی نیا گفت: اعتباری بالغ بر935 میلیون ریال برای اجرای طرح هادی روستاها، بهسازی و روکش آسفالت روستای "مله فردین"، این شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دالاهو تاکید کرد: برای ساماندهی ورودی شهر گهواره مبلغ 745 میلیون ریال اختصاص یافته که با این اعتبار این عملیات به زودی آغاز می شود.

هاشمی نیا گفت: هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد و نباید به هیچ درخواست و خواسته معقول مردم "نه" گفته شود بلکه می تواند با مشورت و کمک خود مردم بر مشکلات فائق آمد.

فرماندار شهرستان دالاهو در پایان تاکید کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی بی غرضی و بی طرفی مسئولان و عدم تبلیغ و حمایت از کاندیدای خاص زمینه اعتماد مردم و حضور حداکثری و گسترده آنان را در پای صندوق های رأی به ارمغان می آورد.
 

کد مطلب 1485843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها