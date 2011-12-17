هیئت امنا در شهرکهای صنعتی گلستان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان بعد از ظهر شنبه در نشست با هیئت امنا شهرک صنعتی گرگان 2 اظهار داشت: هرچند هیئت امنا در تعدادی از شهرکها فعالیت دارند اما با توجه به موضوع واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، لازم است که به صورت جدی فعالیت داشته تا در آینده ای نزدیک مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی را بر عهده گیرند.

وی افزود: در زمان حاضر برای اینکه شرکت شهرکها بتواند به ماموریتهای خود بپردازد لازم است هیئت امنا به عنوان تشکل بخش خصوصی این شرکت را همراهی کند.

وی ادامه داد: هیئت امنا باید امور داخلی شهرک را پیگیری کرده و در واقع هم و غم خود را رفع مشکلات داخلی شهرک بداند.

وی عنوان کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان نیز برای تعامل بیشتر با هیئت امنا تلاش می کند تا قبل از اجرای هر پروژه در شهرک و یا ناحیه صنعتی، از نظر هیئت امنای آن شهرک استفاده کند.

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: بر این اساس شرکت شهرکهای صنعتی پروژه هایی را اجرا می کند که براساس نیاز واحدهای تولیدی هر شهرک و ناحیه باشد.

وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری عملیات گازرسانی، آسفالت و عملیات کلنگ زنی تصفیه خانه شهرک صنعتی گرگان 2 انجام شود.

وی از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در راستای نوسازی و بازسازی واحدها خبر داد و افزود: واحدهاییی که بتوانند طرح خود را برای این موضوع ارایه دهند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

بیرودیان اضافه کرد: همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان آمادگی دارد دوره های آموزشی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی را براساس اعلام هیئت امنای شهرک ها و نواحی صنعتی برگزار کند.

در این نشست اعضای هیئت امنای شهرک صنعتی گرگان 2 برنامه ها و دیدگاههای خود را ارایه و بر همکاری واحدهای تولیدی و شرکت شهرک های صنعتی برای خدمت رسانی بهتر در عرصه تولید تاکید کردند.