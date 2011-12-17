به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران و تات نفت روسیه در صورت توافق نهایی، فردا یکشنبه 27 آذر ماه قرارداد طرح توسعه میدان نفت سنگین زاغه را امضا خواهند کرد.

پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد حجم این قرارداد نفتی حدود 700 میلیون دلار برآورد می‌شود.

در حال حاضر رئیس جمهور جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه در تهران حضور دارد و پیش بینی می شود این قرارداد با حضور رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران امضا شود.

پیش بینی می شود با امضای قرارداد نهایی بین ایران و روسیه، امکان افزایش ظرفیت تولید نفت خام از این میدان نفت سنگین در فاز اول 7 هزار بشکه و در فاز دوم 55 هزار بشکه در روز فراهم شود.

چاه شماره یک میدان نفتی زاغه سال‌ها پیش حفاری و متروکه اعلام شد و شرکت ملی نفت ایران قصد دارد تا با حفاری چاه شماره 2 این میدان، اطلاعات مجامع تری از این میدان نفت سنگین استخراج کند.

در شرایط فعلی اجرای عملیات لرزه نگاری سه بعدی، پردازش اطلاعات و تعبیر و تفسیر داده ها و انجام عملیات پردازش PSTM و PSDM برای توسعه میدان نفت سنگین اغه انجام شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ۱۸ میدان نفت سنگین و فوق سنگین در ایران کشف شده است که میدان نفتی فردوسی با در اختیار داشتن بیش از ۳۱ میلیارد بشکه نفت خام سنگین یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران به شمار می رود.

هم اکنون حجم ذخایر نفت درجای ایران بیش از 560 میلیارد بشکه برآورد می‌شود که از این میزان حجم ذخایر نفت قابل استحصال کشورمان به نزدیک 140 میلیارد بشکه می رسد، ضمن اینکه حجم نفت خام‌های سنگین و فوق سنگین قابل برداشت ایران 70 میلیارد بشکه برآورد شده است.



در سالهای اخیر با کاهش حجم ذخایر نفت سبک ایران، میزان ذخایر نفت سنگین و فوق سنگین کشور افزایش یافته است به طوری که هم اکنون بسیاری از میادین نفت سبک همچون اهواز، مارون، آغاجاری، بی بی حکیمیه، گچساران، پازنان و رگ سفید در نیمه دوم عمر خود به سر می برند.



افزایش هزینه تولید و بهره برداری، افت تولید سالانه 10 و تا 15 درصدی معادل 300 هزار بشکه در روز و کاهش ظرفیت تولید نفت خام کشور از مشکلات پیش روی برای توسعه میادین نفت سبک و قدیمی صنعت نفت به شمار می رود.



در سالهای اخیر سیاست شرکت ملی نفت ایران توسعه میادین نفت سنگین و فوق سنگینی همچون آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی، کوه موند، زاغه، فردوسی، بوشگان و کوه کاکی بوده است.



تاکنون مذاکراتی با شرکت‌هایی از چین، استرالیا و اکراین برای توسعه سه میدان نفت سنگین بوشگان، کوه کاکی و موند انجام شده است که هنوز این مذاکرات منجر به امضای قرارداد توسعه نشده است.



البته ساخت پالایشگاههای نفت سنگین هرمز با ظرفیت 300 هزار بشکه، خوزستان با ظرفیت 180 هزار بشکه و استفاده از روشهای سبک سازی نفت سنگین در دستور کار وزارت نفت برای استفاده از ذخایر نفت سنگین قرار گرفته است.