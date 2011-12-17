اردوغان عروسک خیمه شب بازی غرب است/ شکست سیاست ضد سوری ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، "کمال قلیچداراوغلو" در گفتگو با روزنامه "ینی چاغ" (عصر جدید) تاکید کرد: سیاست ترکیه در قبال سوریه شکست خورده و بسیار اشتباه است.

وی افزود: حزب عدالت و توسعه یک حزب مشکل ساز است و به عروسک خیمه شب بازی غرب تبدیل شده که این موضوع را می توان یکی از مشکلات جدی آینده ترکیه دانست.

کمال قلیچداراوغلو تاکید کرد: ترکیه در گذشته با سوریه قرارداد همکاریهای استراتژیک امضا کرده بود، روادید میان دو کشور لغو شده بود و حتی قرار بود که مرزهای میان دو کشور برداشته شود و کابینه مشترک تاسیس شود ولی هم اکنون چه اتفاقی افتاده که یک دفعه ورق برگشته است.

رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه افزود: پاسخ این پرسش را در رفتار کشورهای غربی جستجو کرد زیرا غربیها به حزب عدالت و توسعه دیکته کرده و گفته اند تو آدم ما هستی و باید اهداف ما را اجرا کنی و چماق را تو باید به سوریه نشان دهی و بگویی در این کشور دموکراسی نیست.

وی گفت: هم اکنون این پرسش را باید از حزب عدالت و توسعه پرسید که چرا زمانی با سوریه رابطه نزدیکی داشت اما هم اکنون به گونه ای دیگر رفتار می کند، باید به حزب عدالت و توسعه یادآوری کرد تو همان حزب هستی و سوریه نیز فرقی با قبل نکرده است.

کمال قلیچداراوغلو افزود: حزب عدالت و توسعه به سراغ اتحادیه عرب رفت و از آنجا دارد به سوریه درس دموکراسی می دهد اما کشورهای عربی باید به خودشان نگاه کنند، آیا در کشور خودشان آزادی وجود دارد که دم از دموکراسی می زنند.

رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه گفت: باید به این نکته اشاره کرد که سوریه تنها کشور عربی است که در آن سیستم لائیک حاکم است. این صحبت ها بدان معنی نیست که نباید دموکراسی در سوریه حاکم باشد بلکه بدان معناست که ترکیه باید به تحقق دموکراسی در این کشور کمک کند.

وی افزود: اگر لازم باشد هیئت ها و سازمانهای مردمی را به سوریه اعزام می کنیم اما این وضعیت که ترکیه در امور داخلی کشوری مداخله می کند، شایسته آینده جمهوری ترکیه نیست.