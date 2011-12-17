برگزاری جلسات نقد و بررسی شعر در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسدار علی بیانی گفت: این انجمن ادبی قرین به دوسال است که فعالیت هنری خود را آغاز کرده و به طور منظم و مستمر جلسات نقد و بررسی اشعار و متون ادبی نویسندگان و شاعران شهرستان را بررسی برگزار می کند.

بیانی با اشاره به حضور و شرکت اکثر شاعران شهرستان مرند در این انجمن ادبی گفت: در این انجمن که به صورت هفتگی برگزار می شود شاعران به نقد و بررسی شعرهای سروده شده جدید توسط اعضا می پردازند.

وی افزود: یکی از فعالیت های این انجمن سرودن شعرهای مناسبتی برای ایام ملی و مذهبی است و همچنین این عزیزان که از شاعران برجسته شهرستان مرند هستند در مناسبت های مختلف و در مراسم شب شعر که در رده های بسیج برگزار می شود شرکت می کنند.

بیانی با بیان اینکه شعر متعهد می تواند در رشد و تعالی فرهنگ جامعه کمک شایانی بکند، یادآور شد: یکی از اهداف تشکیل و فعالیت انجمن شعر بسیج در کانون بسیج هنرمندان مرند، کمک به ارائه شعر و متون ادبی متعهد و دینمدار و متناسب با فرهنگ اسلامی از سوی شاعران است که این کار با همفکری و هم اندیشی اعضای این انجمن در حال پیگیری و توسعه است.