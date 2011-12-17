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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

قلی زاده:

مسابقات والیبال بانوان کشور در مازندران آغاز شد

مسابقات والیبال بانوان کشور در مازندران آغاز شد

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال مازندران از آغاز مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای دختر کشور به میزبانی این استان در بابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه قلی زاده ظهر شنبه در حاشیه افتتاح این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: این مسابقات با حضور 26 تیم از سراسر کشور تا دوم دیماه در بابل برگزار می شود.

رئیس هیئت والیبال مازندران ادامه داد: مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای دختر کشور، درشش گروه در دو سالن ورزشی بابل برگزار می شود.
 
قلی زاده اضافه کرد: مراسم قرعه کشی این مسابقات شامگاه جمعه با حضور سرپرستان تیمها دربابل برگزار شد.
 
وی با اشاره به اینکه مسابقات در دو نوبت صبح و عصر در بابل برگزارمی شود، افزود: مراسم رسمی و افتتاحیه این مسابقات  با حضور مسئولان فدراسیون والیبال و ورزش مازندران در سالن ورزشی شهید سجودی برگزار خواهد شد.
 
رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به اینکه تیم امیدهای مازندران به عنوان میزبان مسابقات با ترکیبی از بازیکنان منتخب این استان در مسابقات حضور دارد، ابراز امیدواری کرد: تیم امیدهای مازندران بتواند با امتیاز میزبانی نهایت استفاده را برده و بتواند در میان تیمهای برتر مسابقات قرار گیرد.
کد مطلب 1485849

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