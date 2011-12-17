رسانه های اسرائیلی چه نوشتند/از"فرماندهی عمق"تا سایه ایران بر مذاکرات دو باراک

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رژیم صهیونیستی برای توسعه هتلها در مناطق اشغالی برای رقابت با بخش گردشگری مصر، هشدار ایهود باراک وزیر جنگ رژیم درباره پیامدهای حوادث مصر و خاورمیانه و اینکه این حوادث، اسرائیل را به زلزله سیاسی تاریخی نزدیک می کند.



رادیو اسرائیل : فرماندهی عمق تشکیل شد



این رسانه اعلام کرد ارتش اسرائیل، واحد جدیدی به نام"فرماندهی عمق" برای ماموریتهای خارجی دور از فلسطین اشغالی تشکیل داده است.



این رسانه افزود این فرماندهی، اهداف دشمنان اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد.



بر اساس این گزارش، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم اسرائیل با تشکیل فرماندهی جدید تحت عنوان " فرماندهی عمق" در همایش ستاد مشترک ارتش اسرائیل با هماهنگی با ژنرال بینی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل موافقت کرد.



رادیو اسرائیل اعلام کرد بنا بر این تصمیم، ژنرال شای آویتال به عنوان فرمانده یگان"فرماندهی عمق" تعیین شده است که برای فرماندهی عملیات پیچیده در عمق استراتژیک دشمن تشکیل شده است.



بر اساس این گزارش، این واحد در حالی تشکیل شده است که طی ماههای اخیر، صحبتهای زیادی درباره حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران مطرح شده است.



رادیو اسرائیل همچنین به نقل از بیانیه ای که سخنگوی رسمی ارتش رژیم صهیونیستی قرائت کرد، آورده است فرماندهی جدید، ماموریتهایی را در مناطق دوردست به عهده خواهد گرفت که اولین ماموریت این یگان، گسترش عملیات مشترک ارتش اسرائیل به عمق استراتژیک خواهد بود.



فرماندهی واحد جدید را ژنرال شای آویتال فرمانده سابق عملیات ویژه(کماندویی) رژیم صهیونیستی به عهده دارد که در سال 2002 از ارتش استعفا کرد.



این رسانه اعلام کرد سرتیپ نیتسان آلون نیز به عنوان فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسرائیل تعیین شده است که منطقه تحت سیطره در کرانه باختری است، وی به جای سرلشگر آوی مزراحی تعیین شده است و طی ماههای آینده به درجه ژنرالی ارتقا خواهد یافت.



روزنامه یدیعوت آحارونوت : اسرائیل به زلزله سیاسی تاریخی نزدیک می شود



به گزارش مهر، این روزنامه به نقل از باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشت : حوادث مصر و خاورمیانه باعث می شود که اسرائیل به زلزله سیاسی تاریخی نزدیک شود.



ایهود باراک گفت : اسرائیل به زلزله سیاسی تاریخی بی سابقه ای به سبب دگرگونی حوادث و رخدادها در صحنه سیاسی مصر و تغییرات منطقه خاورمیانه در سایه انقلابهای بهار عربی نزدیک می شود.



باراک که در کنفرانس یهودیان آمریکای شمالی موسوم به اتحاد به خاطر اصلاح یهودیت که در واشنگتن در حال برگزاری است، سخن می گفت، اظهار داشت افقهای بی ثبات و مبهمی وجود دارد که نمی توان پیامدهای آن را پیش بینی کرد که ثبات و اقتصاد جهانی به سبب تحولات امور در منطقه عربی متزلزل شده است.



وزیر جنگ اسرائیل در این کنفرانس که هر دو سال یک بار در آمریکا برگزار می شود، به حوادث کنونی مصر و تاثیرات احتمالی آن بر معاهده سازش با رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و گفت : نتیجه هر چه باشد، باید به حفظ معاهده صلح با مصر به عنوان یک ضرورت راهبردی که به نفع طرفین مصری و اسرائیلی است و مهم بودن حفظ آن برای ثبات خاورمیانه احترام گذاشت.



باراک خاطر نشان کرد : در تمام مناطق خاورمیانه در کمتر از یک سال، رژیمهای مستبدی سرنگون شده اند و عملیات رهایی از چنین رژیمهایی ادامهدارد، آیا ما در مقابل آغاز دموکراسی در خاورمیانه قرار داریم یا این بهار عربی به زمستان اسلامی تبدیل خواهد شد.



باراک : نمی گذاریم حقوق اساسی ما نادیده گرفته شود!

از سوی دیگر، باراک به مذاکرات شکست خورده سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرد و اظهار داشت : اسرائیل هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطینی را از طریق تحرکات دیپلماتیک یکجانبه که برای شعله ور کردن آتش درگیری کنونی در خاورمیانه تلاش می کند، نخواهد داد.



باراک افزود : اسرائیل هرگز با تشکیل کشور فلسطینی که وجود آن ادامه درگیری و نادیده گرفتن حقوق اساسی ما(صهیونیستها) باشد، موافقت نخواهد کرد.



وی در خصوص مرزهای نهایی کشور فلسطینی گفت : مرزهای نهایی اسرائیل که مستلزم امتیازهای اساسی دردناکی است که شامل مجتمعهای شهرک نشینی بزرگ و ایجاد اکثریت یهودی قدرتمند در قلمرو این خط خواهد بود.



ایران بر مذاکرات دو باراک سایه افکند



از سوی دیگر یدیعوت آحارونوت نوشت : ایهود باراک همچنین با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این کنفرانس دیدار کرد که در این دیدار به سیاست دولت آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران پرداخته شد. این دیدار در سایه وجود تنشها میان ایران از یک سو و واشنگتن و تل آویو از سوی دیگر به سبب برنامه هسته ای ایران برگزار شد.



روزنامه معاریو



این روزنامه نوشت اسرائیل هتلهای خود را با هزینه 270 میلیون شیکل برای رقابت با بخش گردشگری مصر توسعه می دهد



اتاق سرمایه گذاری در وزارت توریسم اسرائیل با 16 درخواست برای ساخت، توسعه و بازسازی هتلهای اسرائیلی با هزینه کلی 270 میلیون شیکل در مناطق مختلف اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) موافقت کرده است که هدف از آن رقابت با کشورهای همسایه در زمینه گردشگری پس از فروپاشی بخش گردشگری در آنها به سبب انقلابها و در راس آنها، مصر است.



معاریو به نقل از ستاس میسیژینکف وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توسعه اماکن گردشگری در صدر اولویتهای آن قرار دارد.



روزنامه هاآرتص



به گزارش مهر، این روزنامه نوشت دادگاه عالی اسرائیل با درخواست سازمان شورات هدین و دو خانواده اسرائیلی علیه مرحله دوم قرارداد مبادله اسیران با فلسطینی ها مخالفت کرده است.



این سازمان و خانواده ها خواستار اجرا نشدن مرحله دوم قرارداد مبادله اسیران شده اند که باید در چارچوب آن، 550 اسیر فلسطینی آزاد شوند.



این روزنامه نوشت ارائه کنندگان این درخواست ادعا کرده اند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید معیارهای روشنی برای سازوکار انتخاب بازداشت شدگان متعلق به کرانه باختری که آزاد خواهند شد، به دولت ارائه کند.



از سوی دیگر این روزنامه نوشت فهرست اسرایی که قرار است آزاد شوند، شامل اسیرانی که سبب کشته شدن اسرائیلی ها شده بودند به جز دو اسیر نخواهد شد، همچنین هیچ یک از اعضای حماس یا جهاد اسلامی در این فهرست نیستند و بیش از 400 اسیر نیز دو سوم دوران حبس(اسارت) خود را گذرانده اند.