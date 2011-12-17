مدیریت جامع نظام پژوهشی در کشور طراحی و اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فکور ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه برنامه های ایام هفته پژوهش در استان کردستان اظهار داشت: کشوری می تواند به توسعه و پیشرفت دست یابد که از طرح های پژوهشی و ایده های نخبگان بیشترین و بهترین استفاده را ببرد.

وی با اشاره به اینکه پژوهش یافت یک جهش و ارتقاء در رسیدن به حقیقت است، گفت: پژوهش یک فرایند هدفمند، هوشیارانه با استفاده از نگرش های جدید در رسیدن به تغییر، تحول و بهره وری است و به همین دلیل جوامعی که در این حوزه موفق هستند خیلی سریعتر به توسعه و پیشرفت همه جانبه دست می یابند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج افزود: شاخص های مهم پیشرفت و پژوهش نیازمند بودجه و نیروی انسانی مناسب و کار آمد است و به همین دلیل از دستگاه های دولتی و مراکز دانشگاهی انتظار می رود که به این بخش توجه ویژه تری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پژوهش یک پدیده علمی مانند سایر پدیده های فرهنگی، اجتماعی در استمرار است، گفت: با گذشت زمان آسیبهای جدی بر پیکره پژوهش وارد شده است که بازنگری و اصلاح در این نوع نگاه به پژوهش در استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است.

فکور با اشاره به اینکه در حال حاضر هدف اکثر پژوهشگران دست یابی به رتبه isi کشوری است، گفت: این تحقیقات از نظر کمی مناسب و از نظر کیفیت خالی از معرفت افزایی است که ادامه این امر می تواند صدمات جبران ناپذیری را به پژوهش وارد کند.

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در زمینه پژوهش گفت: افتتاح مرکز رشد و واحدهای فناوری تا پایان سال، داشتن سه مجله علمی پژوهش در رشته های مدیریت صنعتی، دامپزشکی و ادبیات، ارائه 135 طرح پژوهشی در حال اجرا، برگزاری 58 همایش ملی، چاپ 22 عنوان کتاب، ایجاد کرسی نظریه پردازی در راستای منوئات مقام معظم رهبری و افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از جمله اقدامات این بخش است.