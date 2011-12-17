15 میلیارد ریال به پروژه لکه گیری و آسفالت معابر ورامین اختصاص یافت

صادق عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اختصاص این میزان اعتبار، پروژه لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر ورامین انجام و تاکنون رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

وی افزود: در سال جاری روکش آسفالت خیابان اصلی ورامین به تهران از میدان امام حسین(ع) تا میدان حضرت ولیعصر (عج) به مساحت 110 هزار مترمربع، آسفالت جاده قاسم آباد به مساحت چهار هزار و 175 مترمربع، خیابان 20 متری دولت به مساحت شش هزار و 710 متر مربع، خیابان 20 متری پشت شهرک اصلاح بذر به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع انجام شده است.

این مسئول با اشاره به انجام پروژه های مشارکتی با شهروندان عنوان کرد: این شهرداری انجام پروژه های مشارکتی را در بخشهای جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی در دستور کار جدی خود قرار داده و در نواحی چهارگانه شهری ورامین از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 50 کوچه را آسفالت کرده است.

وی ادامه داد: این اقدام در کوچه های مهدیه یک، آموزگار، کیان، شهید اردستانی، زینبیه خیرآباد، شهید میر براتی خیرآباد، شهید بهرام مصیری و... را به صورت مشارکتی با شهروندان جدولگذاری و روکش انجام شده است.