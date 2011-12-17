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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

حجت الاسلام محمدی:

امکان دسترسی به اطلاعات موقوفات در 321 نقطه کشور فراهم است

امکان دسترسی به اطلاعات موقوفات در 321 نقطه کشور فراهم است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه کشور از تکمیل بانک اطلاعات موقوفات بقاع و امکان دسترسی به اطلاعات بروز شده آن از 321 نقطه کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی بیان کرد: طبق بررسی اسناد موقوفات، 759 نیت از سوی واقفان با فراوانی یک میلیون و 640 هزار مورد شناسایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت احیای موقوفات گفت: ترویج فرهنگ وقف جلوگیری از تجمع ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، ترویج اخلاق در جامعه و تحقق عدالت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی با توجه به وجود برخی املاک موقوفه در مسیر پروژه های عمرانی چون بزرگراه ها تصریح کرد: هیچ تضادی میان وقف و توسعه عمرانی وجود ندارد و با رعایت اصول و ضوابط شرعی وقف و بدون خدشه وارد شدن به آنها می توان به این مهم دست یافت.

وی اظهارکرد: وقف یکی از بهترین و موثرترین شیوه های انفاق است که موجب می شود تا همیشه  تاریخ آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم به ویژه محرومان ونیازمندان شامل حال واقف شده و از بهره های معنوی و اخروی آن سود ببرد.

کد مطلب 1485857

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