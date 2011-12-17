امکان دسترسی به اطلاعات موقوفات در 321 نقطه کشور فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی بیان کرد: طبق بررسی اسناد موقوفات، 759 نیت از سوی واقفان با فراوانی یک میلیون و 640 هزار مورد شناسایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت احیای موقوفات گفت: ترویج فرهنگ وقف جلوگیری از تجمع ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، ترویج اخلاق در جامعه و تحقق عدالت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی با توجه به وجود برخی املاک موقوفه در مسیر پروژه های عمرانی چون بزرگراه ها تصریح کرد: هیچ تضادی میان وقف و توسعه عمرانی وجود ندارد و با رعایت اصول و ضوابط شرعی وقف و بدون خدشه وارد شدن به آنها می توان به این مهم دست یافت.

وی اظهارکرد: وقف یکی از بهترین و موثرترین شیوه های انفاق است که موجب می شود تا همیشه تاریخ آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم به ویژه محرومان ونیازمندان شامل حال واقف شده و از بهره های معنوی و اخروی آن سود ببرد.