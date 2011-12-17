15 هزار واحد مسکونی مهر به تاکسی داران تهرانی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران امروز شنبه با بیان این مطلب در همایش بزرگ رانندگان تاکسی پایتخت از آغاز تحولات تاریخی در تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

محمد احمدی ‌بافنده گفت: در اجرای تدابیر شهردار تهران، ارتقای کیفیت زندگی رانندگان خدوم تاکسی و خانواده‌های آنها به صورت جدی در دستورکار این سازمان قرار دارد.

وی افزود: از جمله تمهیداتی که در جهت آرامش خاطر و رفاه حال خانواده بزرگ تاکسیرانی در نظر گرفته شده، خانه‌دار شدن رانندگان تاکسی تهران است که اقدامات اجرایی اولیه آن از طریق انعقاد توافقنامه مربوطه به عمل آمده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به این که در مرحله نخست 15 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند با اولویت واگذاری واحدهای ساخته شده در فاز 5 آن شهر به تعداد 10 هزار واحد به رانندگان تاکسی اقدام خواهد شد، اظهار داشت: از این 10 هزار واحد، 4 بلوک شامل 480 واحد یک خوابه، 120 بلوک شامل هفت هزار و 200 واحد دو خوابه و 38 بلوک شامل دو هزار و 380 واحد سه خوابه هستند.

احمدی ‌بافنده زمان تحویل بخشی از این واحدها را بهمن ماه سال جاری و موعد تحویل تعدادی دیگر را اردیبهشت ماه سال آینده اعلام و تصریح کرد: کلیه واحدها دارای آب، برق، گاز، تلفن، آماده‌سازی و محوطه‌سازی هستند و به هر یک از متقاضیان 25 میلیون تومان وام با دوره بازپرداخت 13 ساله با کارمزد 4 درصد پرداخت می‌شود.

