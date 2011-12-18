  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

پس از شیرجه انتحاری؛

یک دنباله دار از حرارت خورشید جان سالم به در برد

یک دنباله دار از حرارت خورشید جان سالم به در برد

دنباله دار لاوجوی که قرار بود در مسیر عبورش از نزدیکی خورشید، برای همیشه تصعید شده و تنها ابری درخشان از بخار و غبار از آن به جا بماند، عصر روز پنجشنبه از آن سوی خورشید سربرآورده و در دیدرس رصدخانه دینامیک ناسا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به یاد دارید که دنباله دار 200 متری C/2011 W3 قرار بود با عبور از فاصله 120 هزار کیلومتری از سطح خورشید برای همیشه نابود شود؟

تقریبا هیچکس زمان خواندن خبر عبور نزدیک دنباله دار لاوجوی که نام کاشفش را یدک می کشد، از کنار خورشید به این فکر نمی کرد که شاید این دنباله دار بتواند در برابر حرارت جهنمی این ستاره غول پیکر مقاومت کرده و جان سالم به در ببرد.

 

اما لاوجوی توانست پس از شیرجه انتحاری به سوی خورشید در برابر حرارت سوزان این ستاره مقاومت نشان دهد و از سوی دیگر خورشید برای رصدخانه دینامیک خورشیدی دست تکان دهد! رصدخانه دینامیک خورشیدی عصر روز پنجشنبه در نهایت ناباوری اخترشناسان شاهد عبور سالم دنباله دار لاوجوی از کنار خورشید بود.

بر اساس گزارش دیسکاوری، اکنون این دنباله دار پس از عبور از نزدیکی لایه "فوتوسفیر" خورشید به مسیر خود در مدار خورشید ادامه می دهد، برای ادامه این سفر لاوجوی درجه حرارتی بیش از یک میلیون درجه سلسیوس را تحمل کرده است.

کد خبر 1485860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها