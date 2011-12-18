یک دنباله دار از حرارت خورشید جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر، به یاد دارید که دنباله دار 200 متری C/2011 W3 قرار بود با عبور از فاصله 120 هزار کیلومتری از سطح خورشید برای همیشه نابود شود؟

تقریبا هیچکس زمان خواندن خبر عبور نزدیک دنباله دار لاوجوی که نام کاشفش را یدک می کشد، از کنار خورشید به این فکر نمی کرد که شاید این دنباله دار بتواند در برابر حرارت جهنمی این ستاره غول پیکر مقاومت کرده و جان سالم به در ببرد.

اما لاوجوی توانست پس از شیرجه انتحاری به سوی خورشید در برابر حرارت سوزان این ستاره مقاومت نشان دهد و از سوی دیگر خورشید برای رصدخانه دینامیک خورشیدی دست تکان دهد! رصدخانه دینامیک خورشیدی عصر روز پنجشنبه در نهایت ناباوری اخترشناسان شاهد عبور سالم دنباله دار لاوجوی از کنار خورشید بود.

بر اساس گزارش دیسکاوری، اکنون این دنباله دار پس از عبور از نزدیکی لایه "فوتوسفیر" خورشید به مسیر خود در مدار خورشید ادامه می دهد، برای ادامه این سفر لاوجوی درجه حرارتی بیش از یک میلیون درجه سلسیوس را تحمل کرده است.