بم پیشتاز لیگ برتر فوتبال بانوان/ مسئولان از بازیکنان حمایت کنند

مریم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری بم بازی بسیار دشواری را مقابل ملوان بندر انزلی داشت و این تیم توانست با تلاش زیاد بازیکنان خود به این مرحله از مسابقات برسد.

جعفری بیان داشت: رمز پیروزی تیم شهرداری بم و شکست ناپذیری این تیم همدلی است که در میان بازیکنان وجود دارد.

وی گفت: دیدار بعدی این تیم با تیم پاس همدان است که این دیدار به میزبانی بم برگزار می شود و امیدواریم که در این دیدار نیز پیروز میدان باشیم.

جعفری تصریح کرد: 50 درصد بازیکنان شهرداری بم غیر بومی و50 در صد مابقی این تیم بومی های کرمان هستند.

وی ادامه داد: من نمی توانم که قول قهرمانی این تیم را بدهم چراکه گرگان سایه به سایه شهرداری بم در حال حرکت است اما امیدوارم که این تیم بتواند با یاری خدا و تلاش بازیکنان به عنوانی که شایسته آن است برسد.

تیم شهرداری بم هم اکنون با کسب 27 امتیاز بالاتر از دیگر نماینده کرمان فریکو سیرجان و تفاضل گل بهتر نسبت به گرگان در صدر جدول مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد.



