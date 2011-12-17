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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

سرهنگ حسینی مطرح کرد:

80 درصد رانندگان لرستانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند

80 درصد رانندگان لرستانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان گفت: 80 درصد رانندگان لرستانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان با اشاره به اینکه مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی از اول دی ماه سالجاری در سراسر کشور اجرا می شود اظهار داشت: طبق این قانون 171 تخلف با افزایش جریمه مواجه شده است.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه با اجرای این قانون بازدارنده شاهد کاهش تخلفات رانندگی خواهیم بود یادآور شد: در کنار افزایش جریمه تخلفات باید به سایر مولفه ها مانند ایمن سازی راه ها، توسعه راه ها، آموزش و فرهنگ سازی و ایمنی وسایل نقلیه نیز توجه شود.

وی با اشاره به ضرورت امر آموزش و فرهنگ سازی در راستای کاهش تخلفات افزود: برابر آیین نامه های تصویب شده نهادهای مشخصی باید به امر آموزش در جامعه بپردازند اما این نهادها آنچنان که باید پای کار نمی آیند و فعالیت زیادی ندارند.

سرهنگ حسینی با اشاره به اینکه اجرای مرحله دوم قانون با افزایش میزان جریمه ها همراه است ادامه داد: قبلا میزان جریمه ها از هزارتومان تا بیست و پنج هزار تومان بود اما با اجرای مرحله دوم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میزان جرایم از سه هزار تومان تا دویست هزارتومان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: بیشترین جریمه مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی است که با ضبط گواهینامه به مدت شش ماه همراه است و کمترین جریمه مربوط به دوچرخه سواران است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان افزود: در شش تخلف علاوه بر جریمه نمره منفی منظور می شود و وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت به پارکینگ منتقل می شود.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه این قانون و میزان جریمه های آن مقداری سنگین است یادآور شد: اجرای این قانون تنها برای رانندگان متخلفی که قوانین و مقررات را رعایت نمی کنند سنگین است.

وی با اشاره به اینکه در استان لرستان خوشبختانه درصد اندکی از رانندگان قوانین را رعایت نمی کنند تصریح کرد: بیش از 80 درصد رانندگان لرستان قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت می کنند.

سرهنگ حسینی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این قانون رفتار رانندگان متخلف تغییر کند.

کد مطلب 1485862

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