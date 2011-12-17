مرکز تربیت مربی کرج در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز علمی البرز شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه دو روزه ای با حضور دانشگاه ها و مراکز علمی – کاربردی استان البرز در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای مراکز و موسسات علمی پژوهشی در زمینه های فنی و تخصصی برگزار شده است.

در نمایشگاه یادشده، مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای نیز با ارائه طرحهای پژوهشی و پروژه های ساخت و تحقیقاتی مربیان و دانشجویان حضور فعال داشت.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای طی حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی یادشده با موسسات و مراکز علمی کاربردی به تبادل اطلاعات و همکار یهای متقابل پرداخت.

سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی البرز از غرفه تربیت مربی بازدید کرد

در پایان این نمایشگاه، روحیان سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان البرز به همراه جمعی از مسئولان از غرفه مرکز تربیت مربی بازدید کرد.

وی همچنین طی حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی یادشده از دستاوردهای علمی پژوهشی انجام گرفته ابراز خرسندی کرد.

در اختتامیه این همایش، روحیان با اهدای لوح تقدیر از توکلی رئیس مرکز علمی – کاربردی تربیت مربی تقدیر و تشکر کرد.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در منطقه حسن آباد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز مربوط به فنی و حرفه ای به شمار می آید.