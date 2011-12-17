فدراسیون هندبال محرومیت چهار بازیکن تیم آمل را ببخشد

بهرام خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان و کادر فنی تیم سازمان عمران آمل در نامه ای به فدراسیون هندبال خواهان این بخشش شده بودند و امید است مسئولان فدراسیون به خواسته تیمهای لیگ یکی واکنش مثبت نشان دهد.

وی افزود: بازیکنان تیم به علت فحاشی که از سوی بازیکنان گچساران در هفته گذشته در آمل به آنان شده بود، عصبانی شدند و واکنش متقابل نشان داده و اکنون در نامه خود به فدراسیون اظهار پشیمانی می کنند.

سرمربی تیم سازمان عمران شهرداری آمل با اشاره به اینکه نبود چهار بازیکن اصلی این تیم از جمله مهدی فهیمی دروازه بان مشکل زیادی در بازی روز گذشته برای این تیم به وجود آورده، ادامه داد: در عین حال بازیکنان جایگزین با تمام وجود برای پیروزی بازی کردند و مزد تلاش یک هفته ای خود را گرفتند.

خادمی گفت: بازی با تیم هیئت نجف آباد اصفهان بازی مرگ و زندگی بود و چیزی جز تبریک به بازیکنانم نمی توانم جمله دیگری بیان کنم.

وی به بازی حساس هفته آینده تیم سازمان عمران آمل برابر تیم لارستان اشاره کرد و یادآور شد: بازی حساس و سرنوشت سازی را پیش رو داریم، برای پیروزی به لارستان می رویم و امیدواریم با پیروزی برابر حریف شرایط برای صعودمان به دور بعد مسابقات فراهم شود.

تیم سازمان عمران شهرداری آمل در هفته پنجم مسابقات دسته یک هندبال باشگاههای کشوردر سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) این شهرستان میزبان هیئت هندبال نجف آباد اصفهان بود و در پایان میهمان خود را با اختلاف یک امتیاز و با نتیجه نزدیک 29 بر 28 با شکست بدرقه کرد.