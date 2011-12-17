افتتاح نمایشگاه دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی/متقاضیان مسکن مهرثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که حدود 350 شرکت خصوصی و دولتی فعال در رابطه با وزارت راه و شهرسازی در آن حضور دارند از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر از امروز تا تاریخ 29 آذرماه برای بازدید عموم ادامه دارد.

بخش‌های مختلف جاده‌ای، دریایی، ریلی، زیرساخت، شهرسازی، شهرهای جدید، مسکن، معماری، عمران و بهسازی شهری، هوایی و تجهیز و پشتیبانی در این نمایشگاه حضور دارند .

متقاضیان مسکن مهر نیز با شرکت در این نمایشگاه می توانند از غرفه شرکت عمران شهر جدید پرند بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت های این شرکت آشنا شوند و با در دست داشتن کارت ملی خود و همسر ثبت نام اولیه مسکن مهر را انجام دهند.

همچنین افرادی که از قبل در سامانه مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید پرند ثبت نام کرده اند، می توانند با مراجعه به غرفه عمران شهر جدید پرند از آخرین وضعیت (فرم ج) و سایر مراحل ثبت نام خود آگاهی یابند.

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و افراد تحت تکفل، اصل و تصویر اجاره نامه معتبر(در صورت نداشتن اجاره نامه استشهادیه محلی که به تایید مسجد یا شورای محل رسیده باشد)، تصویر فیش آب و برق منزل استیجاری، سرکپن(در صورت داشتن)، یا گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموز و یا حکم کارگزینی معتبر متقاضی است.

