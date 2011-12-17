سطح روابط تجاری میان ایران و پاکستان رضایتبخش نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسلام‌آباد، علیرضا حقیقیان در این دیدار ضمن دعوت از هیئت رسانه ای ایران برای انعکاس ظرفیتهای دو کشور مسلمان و همسایه در راستای افزایش و توسعه همکاری های اقتصادی گفت : رسانه ها باید در این زمینه فعال باشند و با معرفی این ظرفیت به دو طرف، مسیر توسعه روابط را هموار کنند.



حقیقیان در این دیدار که امروز در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در منطقه دیپلماتیک اسلام آباد برگزار شد، با اشاره به مثبت بودن طراز تجاری به نفع ایران در ارتباط با روابط اقتصادی میان تهران و اسلام آباد خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان تبادل کالا بین دو طرف 1.2 میلیارد دلار بوده که این رقم در شان دو کشور همسایه نیست و ظرفیتهای بالقوه فراوانی برای توسعه این میزان وجود دارد.



سفیر ایران همچنین تبلیغات منفی علیه پاکستان در رسانه های غربی را یکی از مشکلات مربوط در این رابطه دانست و گفت : وجود چنین تبلیغاتی که تقریباً درست نیست مانعی شده است تا جذابیت سرمایه گذاری در پاکستان برای سرمایه گذاران ایرانی کم تر شده باشد و این در حالی است که حضور شرکتها و کشورهای خارجی در بازار پاکستان بسیار گسترده است.



حقیقیان در عین حال توسعه بسترها از سوی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای توسعه روابط اقتصادی را ضروری دانست.



سفیر ایران همچنین صادرات گاز و برق از ایران به پاکستان را که به شدت از کمبود انرژی رنج می برد، یکی از اهداف بلند مدت جمهوری اسلامی دانست که می تواند بخش مهمی از مشکلات مردم مسلمان پاکستان را مرتفع کند.