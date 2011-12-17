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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

نوری:

نمی گذاریم قطار انتخابات از ریل قانون جدا شود

نمی گذاریم قطار انتخابات از ریل قانون جدا شود

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشورگفت: نمی گذاریم قطار انتخابات از ریل قانون جدا شود و نسبت به این امر اهتمام دائم داریم و با تمام توان در این امر تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسنعلی نوری مدیرکل انتخابات وزارت کشور در مراسم کارگروه همایش توجیهی آموزشی مسئولان و کارشناسان انتخابات مجلس نهم استان های البرز، سمنان و قم اظهار داشت: کارگزاران انتخابات به موضوع نظرسنجی ها توجه داشته باشند و اجازه ندهند نظر سازی ها در زمان انتخابات موجبات تشویش اذهان را فراهم آورد.

مدیرکل انتخابات کشور بر انجام کارهای جمعی تاکید کرد و گفت: انتخابات یک کار جمعی است و باید فرهنگ کار جمعی را گسترش دهیم تا بتوانیم یک انتخابات مناسب را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: فرمانداران جلسات را با دستگاه های مختلف برگزار کرده و هماهنگی های لازم را انجام دهند تا در روز انتخابات مشکلی به وجود نیاید.

نوری ضمن تاکید بر برگزاری سالم و به دور از حاشیه انتخابات مجلس گفت: نمی گذاریم قطار انتخابات از ریل قانون جدا شود و نسبت به این امر اهتمام دائم داریم و با تمام توان در این امر تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: حرکت در مدار قانون موجب رفع تمام شک و تردیدها شده است و در همه حال، مجریان انتخابات خود را موظف به اجرای قانون می دانند.

کد مطلب 1485871

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