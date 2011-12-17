به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسنعلی نوری مدیرکل انتخابات وزارت کشور در مراسم کارگروه همایش توجیهی آموزشی مسئولان و کارشناسان انتخابات مجلس نهم استان های البرز، سمنان و قم اظهار داشت: کارگزاران انتخابات به موضوع نظرسنجی ها توجه داشته باشند و اجازه ندهند نظر سازی ها در زمان انتخابات موجبات تشویش اذهان را فراهم آورد.

مدیرکل انتخابات کشور بر انجام کارهای جمعی تاکید کرد و گفت: انتخابات یک کار جمعی است و باید فرهنگ کار جمعی را گسترش دهیم تا بتوانیم یک انتخابات مناسب را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: فرمانداران جلسات را با دستگاه های مختلف برگزار کرده و هماهنگی های لازم را انجام دهند تا در روز انتخابات مشکلی به وجود نیاید.

نوری ضمن تاکید بر برگزاری سالم و به دور از حاشیه انتخابات مجلس گفت: نمی گذاریم قطار انتخابات از ریل قانون جدا شود و نسبت به این امر اهتمام دائم داریم و با تمام توان در این امر تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: حرکت در مدار قانون موجب رفع تمام شک و تردیدها شده است و در همه حال، مجریان انتخابات خود را موظف به اجرای قانون می دانند.