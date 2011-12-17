به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی صبح شنبه با حضور در گردهمایی سیاسی سپاه استان بوشهر که در محل سپاه امام صادق(ع) برگزار شد، گفت: دعوت به خوبی و امر به معروف و نهی آنچه که خدا بدش میآید رسالت امام حسین(ع)، مردان بزرگ و رسالت امتهای بزرگ و ملتهایی است که میخواهند بزرگ زندگی کنند. ملتهایی که تصمیم دارند فراتر از زمان و موقعیت خودشان زندگی کنند. آنان که میخواهند خود را برای همیشه تاریخ جاودانه و ماندگار کنند. مردمی که میخواهند خود را به ابدیت پیوند دهند. البته خوبی محض وجود ذات مقدس باری تعالی است و انسانهای بزرگ خود را به خدا و خوبی مطلق، پیوند میزنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: امام حسین به این دلیل جاودانه شد که به خدا پیوست. شهدای انقلاب و دفاع مقدس را مشاهده کنید. اکثرشان در جوانی به شهادت رسیدند. اما باید دید چگونه شهدا جاودانه شدند؟! شهدا چون به خدا پیوستند، جاودانه شدند و این مسئله سابقه و سن و سال نمیشناسد. چون شهدا بصیرت داشتند. بصیرتی که بتواند چشم انسان را باز کند زبان و ادبیات دیگری دارد. شهدا و جوانان ما که ماندگار شدند و همه حسرت حال آنان را میخوریم از بصیرت برخوردار بودند.
وی با تاکید بر این که امروز ایستادن مقابل آمریکا همین وضعیت را دارد ادامه داد: الآن نظام جمهوری اسلامی با تمام وجود مقابل آمریکا ایستاده است. اگر با تمامی منکرات مبارزه کردی تبدیل به امام حسین(ع) و امام خمینی میشوی. اگر مقابل جرثومه فساد یعنی اسرائیل ایستادگی کردی تبدیل به رهبر معظم انقلاب و نماد سرو قامت امر به معروف و نهی از منکر میشوی.
اصلیترین رسالت امروز حفظ و تقویت ارزشهای بسیج و سپاه است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امروز فرماندهان سپاه نماد دفاع از حق شدهاند. چرا که با تمام وجود برای دفاع از ارزشهای انقلاب ایستادهاند، با تمام وجود علیه دشمنان حقیقت قیام کردهاند.
وی با خطاب قرار دادن حاضران و بیان این سؤال که چرا استکبار و اسرائیل و وابستگانشان این قدر از شما میترسند؟!، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام و انقلاب به خاطر اینکه شما ارزشها را در خود متجلی کردهاید هراسناک است. اولاً سعی کردهاید وصف ایمانی خود را تقویت کنید و سپس ولایت مداری را مأموریت خود قرار دادهاید. اینکه سپاه غمخوار انقلاب اسلامی و جان فدای جمهوری اسلامی ایران باشد مورد پسند استکبار نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه انسانهای مؤمن نسبت به سلامت اقتصادی جامعهشان بسیار جدی هستند، تصریح کرد: مؤمنان تلاش میکنند جامعهشان از نظر اقتصادی بسیار پاک باشد. مؤمنان نسبت به جامعهشان بی تفاوت نیستند. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند قرارگاه خاتمالانبیاء به سمت مناطق محروم کشور برود به این دلیل است. چرا که مؤمنان نسبت به محرومیتهای اقتصادی بی تفاوت نیستند.
پورمحمدی با بیان اینکه به رغم تمام سختیها و مشکلات شاهدیم ملت ایران دوستان بسیاری پیدا کرده است، گفت: عشق به ملت ایران بین ملتها به وفور دیده میشود. این علاقه بین ملتهایی دیده میشود که اشتراکی با ما ندارند. چون ملت ایران نماد عملی برای این جذب دارد. این نماد، خداخواهی و ایستادگی مقابل ظلم است که مصداقش بسیج و سپاه است. آنچه در دل ملتها عشق ایجاد کرده است ارزشهایی است که در جامعه ما توسط برادران بسیجی و سپاهی ما خلق شده است. حفظ و تقویت ارزشهای بسیج از اصلیترین رسالتهای امروز ما برای دفاع، حفظ انقلاب و کشور و معرفی انقلاب به بیرون و توسعه و الهام بخشی انقلاب است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز بسیج گفت: مقام معظم رهبری در بین بسیجیان و پاسداران با بیانات بلند خود فرهنگ بسیجی را تبیین کردند. این بیانات خود یک عملیات بصیرت افزایی در حوزه اجرا و عمل بود. ایشان از بسیجیان میخواهند سیاسی باشند ولی هشدار میدهند که در بازی سیاسی نیافتند. چرا که اگر سیاسی زده شدیم جایگاه ما پایین میآید.
رهبری میفرماید میخواهم بسیجیان اهل تعبد شوند اما اهل ریا نشوند. چرا که اگر ریاکار شدیم دیگر اهل عبادت نیستیم. بسیجیان دنبال دنیا، توسعه و گسترش دنیا و علم باشند اما تسلیم دنیا و علم زده نشوند. بسیجی باید قانونمدار باشد. اما جسارت خود را از دست ندهد.
وی در ادامه به سیاه نمایی دشمنان علیه بسیج و سپاه اشاره کرد و گفت: امروز آن دوره گذشت. دیگر سپاه و بسیج یک قدرت، توان و دارای تخصص است. امروز سپاه سازمان و دکترین مناسب دارد، یک فرهنگ مشخص و تعریف شده دارد. حالا دیگر کسی اجازه ندارد شما را رادیکال و تندرو خطاب کند.
پورمحمدی خطاب به پاسدارن بوشهری تاکید کرد: اکنون برای شما یک حساب ویژه باز میشود. دیگر رفتار من و شما خیلی حساس است. هر حرکت کوچک من و شما رصد میشود. حضرتآقا که این نکات را میفرمایند میخواهند به من و شما هشدار بدهند. حواس و توجه بسیج و سپاه باید جمع باشد. اکنون که به لطف و عنایت خدا در این جایگاه قرار گرفتیم و سپاه تبدیل به جندالله و حزبالله شده است، باید تلاش کنیم تا تمام آن ویژگیها و ارزشها را در خود متجلی کنیم.
در پایان جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سؤالات مختلف سیاسی پاسداران و بسیجیان حاضر پاسخ گفت.
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